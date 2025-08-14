تدابير سير يوم غد في منطقة الصيفي

Advertisement

لقوى الأمن الداخليّ ـ العامة أنّ إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بأعمال تصليح لمصفاة مياه الأمطار في محلّة الصّيفي- جادّة قرب المركزيّ، اعتبارًا من السّاعة 10،00 من صباح يوم 15-08-2025، ولغاية مساء تاريخ 17-08-2025.وأكّدت أنّ هذه الأعمال ستؤدّي إلى تضييق مساحة المرور في المحلة.لذلك، طالبت المواطنين بأخذ ، والتقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.