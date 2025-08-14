Advertisement

لبنان

تدابير سير يوم غد في منطقة الصيفي

Lebanon 24
14-08-2025 | 10:08
A-
A+
Doc-P-1404669-638907882186529670.png
Doc-P-1404669-638907882186529670.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ ـ شعبة العلاقات العامة أنّ إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بأعمال تصليح لمصفاة مياه الأمطار في محلّة الصّيفي- جادّة شارل الحلو قرب بيت الكتائب المركزيّ، اعتبارًا من السّاعة 10،00 من صباح يوم 15-08-2025، ولغاية مساء تاريخ 17-08-2025.
Advertisement

وأكّدت أنّ هذه الأعمال ستؤدّي إلى تضييق مساحة المرور في المحلة.

لذلك، طالبت المواطنين بأخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
 
مواضيع ذات صلة
تدابير سير على المسلك الشمالي في منطقة غاليري سمعان
lebanon 24
14/08/2025 18:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية المروج تُذكّر بتدابير السير استعدادًا للمهرجان الصيفي
lebanon 24
14/08/2025 18:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تدابير سير على طريق سليم سلام.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
14/08/2025 18:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تدابير سير على خطّ شارع غورو بسبب أعمال صيانة
lebanon 24
14/08/2025 18:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2025-08-14
10:59 | 2025-08-14
10:54 | 2025-08-14
10:51 | 2025-08-14
10:30 | 2025-08-14
10:20 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24