قضية باسكال سليمان إلى الواجهة من جديد.. هذا ما حصل في الهرمل

نفذت عملية أمنية نوعية في جرود ، أفضت إلى توقيف المدعو (ب. ج)، أحد أبرز المطلوبين بموجب عشرات مذكرات التوقيف. وتتعلق التهم الموجهة إليه بجرائم خطف، وسرقة، وتهريب، إضافة إلى تجارة المخدرات.وأفادت معلومات أن الموقوف يُعد من بين المتهمين المتورطين في قضية خطف ، وقد جرى نقله إلى أحد المراكز العسكرية تمهيدًا لاستجوابه.