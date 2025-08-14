Advertisement

لبنان

قضية باسكال سليمان إلى الواجهة من جديد.. هذا ما حصل في الهرمل

Lebanon 24
14-08-2025 | 10:20
نفذت مديرية المخابرات في الجيش عملية أمنية نوعية في جرود الهرمل، أفضت إلى توقيف المدعو (ب. ج)، أحد أبرز المطلوبين بموجب عشرات مذكرات التوقيف. وتتعلق التهم الموجهة إليه بجرائم خطف، وسرقة، وتهريب، إضافة إلى تجارة المخدرات.
وأفادت معلومات أن الموقوف يُعد من بين المتهمين المتورطين في قضية خطف باسكال سليمان، وقد جرى نقله إلى أحد المراكز العسكرية تمهيدًا لاستجوابه.
