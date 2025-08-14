Advertisement

لبنان

اجتماع في مرفأ بيروت بشأن الازدحام المروري الناتج عن حركة الشاحنات

Lebanon 24
14-08-2025 | 10:51
A-
A+
Doc-P-1404683-638907908305206356.png
Doc-P-1404683-638907908305206356.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد في مرفأ بيروت اجتماع مشترك خُصص للبحث في الحلول العاجلة والمستدامة لمشكلة الازدحام المروري الناتج عن حركة الشاحنات على مداخل ومخارج المرفأ، وما نتج عن ذلك من زحمة على الطرق وتأثيره على بقية المحافظات، بناء لتوجيهات وزيري الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.
Advertisement

واستعرض المجتمعون بالتفصيل حجم حركة الشاحنات اليومية الاتية إلى المرفأ والخارجة منه، وأثرها على انسياب السير في الطرق المؤدية إلى المرفأ، ولا سيما في أوقات الذروة. كما تمت مناقشة المعوقات اللوجستية والتنظيمية التي تفاقم من حدة المشكلة، بما في ذلك آلية تفريغ وتحميل البضائع، وأوقات العمل، وتوزيع الشاحنات بين المرافئ والمحطات.

وأشار تامر الى أن هذا الاجتماع "يأتي في إطار خطة شاملة لوزارة الأشغال العامة والنقل بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات لمعالجة الاختناقات المرورية في مرفأ بيروت"، مشددا على "أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات المعنية لضمان انسيابية حركة النقل وتخفيف الأعباء على المواطنين والقطاع اللوجستي".

وأبدى رمضان "استعداد قوى الأمن الداخلي لاتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة فور الاتفاق على خطة التنفيذ، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن والسلامة المرورية وانسياب العمل في المرفأ".

واتفق المجتمعون على متابعة الاجتماعات بشكل دوري للوصول إلى حل دائم لمشكلة الازدحام في محيط المرفأ.

 
مواضيع ذات صلة
انقلاب شاحنة على طريق ضهر الوحش نزولا" باتجاه بيروت ما تسبب بازدحام مروري (التحكم المروري)
lebanon 24
14/08/2025 20:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني إجتمع مع وفد نقابة أصحاب الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت
lebanon 24
14/08/2025 20:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تعطّل شاحنة على أوتوستراد الفياضية صعوداً تسبّب بازدحام مروري (التحكم المروري)
lebanon 24
14/08/2025 20:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بضائع عالقة في مرفأ بيروت.. واجتماع طارئ
lebanon 24
14/08/2025 20:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:52 | 2025-08-14
12:18 | 2025-08-14
12:15 | 2025-08-14
12:12 | 2025-08-14
12:02 | 2025-08-14
12:00 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24