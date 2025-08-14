31
لبنان
اجتماع في مرفأ بيروت بشأن الازدحام المروري الناتج عن حركة الشاحنات
Lebanon 24
14-08-2025
|
10:51
عقد في مرفأ
بيروت
اجتماع مشترك خُصص للبحث في الحلول العاجلة والمستدامة لمشكلة الازدحام المروري الناتج عن حركة الشاحنات على مداخل ومخارج المرفأ، وما نتج عن ذلك من زحمة على الطرق وتأثيره على بقية المحافظات، بناء لتوجيهات وزيري الأشغال العامة والنقل
فايز رسامني
ووزير الداخلية والبلديات
أحمد الحجار
.
واستعرض المجتمعون بالتفصيل حجم حركة الشاحنات اليومية الاتية إلى المرفأ والخارجة منه، وأثرها على انسياب السير في الطرق المؤدية إلى المرفأ، ولا سيما في أوقات الذروة. كما تمت مناقشة المعوقات اللوجستية والتنظيمية التي تفاقم من حدة المشكلة، بما في ذلك آلية تفريغ وتحميل البضائع، وأوقات العمل، وتوزيع الشاحنات بين المرافئ والمحطات.
وأشار تامر الى أن هذا الاجتماع "يأتي في إطار خطة شاملة لوزارة الأشغال العامة والنقل بالتعاون مع
وزارة الداخلية
والبلديات لمعالجة الاختناقات المرورية في مرفأ بيروت"، مشددا على "أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات المعنية لضمان انسيابية حركة النقل وتخفيف الأعباء على المواطنين والقطاع اللوجستي".
وأبدى
رمضان
"استعداد
قوى الأمن الداخلي
لاتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة فور الاتفاق على خطة التنفيذ، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن والسلامة المرورية وانسياب العمل في المرفأ".
واتفق المجتمعون على متابعة الاجتماعات بشكل
دوري
للوصول إلى حل دائم لمشكلة الازدحام في محيط المرفأ.
