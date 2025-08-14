Advertisement

لبنان

بعد وفاة 3 شبان... بيان لبلديّة المرج

Lebanon 24
14-08-2025 | 11:19
صدر عن بلدية المرج بيان جاء فيه:
 
ببالغ الحزن والأسى، تلقّت بلدية المرج نبأ الكارثة الأليمة التي وقعت اليوم ضمن نطاق البلدة، وأدّت إلى وفاة ثلاثة عمّال من شركة "المقاولين العرب"، اختناقًا أثناء قيامهم بأعمال داخل أحد ريغارات الصرف الصحي.
وإذ تتقدّم بلدية المرج رئيسًا وأعضاءً، بأحرّ التعازي والمواساة من أهالي الضحايا، سائلين الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته، فإننا نؤكّد للرأي العام ما يلي:

1. إن الأعمال التي نُفّذت في موقع الحادث لا تعود بأي صلة إلى بلدية المرج، لا من قريب ولا من بعيد.  
2. إن شبكة الصرف الصحي الجاري العمل عليها هي جزء من مشروع مخصص لبلدات أخرى، تمرّ عبر بلدة المرج باتجاه محطة التكرير.  
3. لم تتلقَّ بلدية المرج أي إشعار رسمي أو تنسيق مسبق من قبل الجهات المعنيّة أو الشركة المنفّذة بشأن هذه الأشغال.

ويهم البلدية أن توضح أن شركة "المقاولين العرب" هي الجهة المنفذة لهذا المشروع، والذي أُنجز في عهد البلدية السابقة، وقد سبق للبلدية الحالية أن تقدّمت بشكوى رسمية بحق هذه الشركة إلى مجلس الإنماء والإعمار، لمخالفتها المواصفات الفنية المطلوبة.

وبناءً عليه:

- تحمّل بلدية المرج شركة "المقاولين العرب" كامل المسؤولية عن هذه الحادثة المؤسفة.  
- تؤكّد البلدية أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهة المنفذة لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين.
- - تطالب الأجهزة القضائية والأمنية المختصّة بفتح تحقيق فوري وشفاف لتحديد ظروف الحادث وملابساته، حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين.

رحم الله الضحايا، ولعائلاتهم أصدق التعازي.  
الرحمة لهم، والعدالة حق لهم ولنا جميعًا.
