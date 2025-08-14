Advertisement

لبنان

بصاروخين... غارة على دراجة ناريّة في عيترون من هو المُستهدف؟

Lebanon 24
14-08-2025
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت بصاروخين دراجة ناريّة في بلدة عيترون، في جنوب لبنان.
وبحسب المعلومات، فإنّ المُستهدف هو شرطيّ بلديّة يُدعى يوسف.م، وقد استشهد جراء الغارة.
 
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24