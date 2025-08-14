بصاروخين... غارة على دراجة ناريّة في عيترون من هو المُستهدف؟

أفادت مندوبة " "، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت بصاروخين دراجة ناريّة في بلدة ، في .

وبحسب المعلومات، فإنّ المُستهدف هو شرطيّ بلديّة يُدعى يوسف.م، وقد استشهد جراء الغارة.