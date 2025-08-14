31
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
31
o
بشري
33
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إليكم مقرّرات جلسة مجلس الوزراء
Lebanon 24
14-08-2025
|
11:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير الاعلام بول
مرقص
"عقد
مجلس الوزراء
جلسة اضافية له برئاسة
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور
نواف سلام
وحضور السيدات والسادة الوزراء في غياب وزيري الصناعة والسياحة ، بحث المجلس في موضوعين اثنين خصصت هذه الجلسة لهما، الموضوع الأول يتعلق بعرض
وزارة الطاقة
والمياه الواقع الحالي لقطاع الصرف الصحي والحلول المقترحة، استمع مجلس الوزراء إلى
العرض
الذي قدمه
وزير الطاقة
والمياه بشأن واقع قطاع الصرف الصحي والذي يتبين منه أن المؤسسات العمل الاستثمارية المسؤولة عن قطاع المياه والصرف الصحي تواجه بالطبع التحديات على المستوى المؤسسي والتشغيل والمالي، تحد من قدراتها على الإدارة الكاملة لشبكات الصرف الصحفي مستعرضا لخارطة الطريق الهادفة لتذليل هذه العقبات، بهدف توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام ، وبعد المداولة وافق المجلس على خطة عمل الوزارة بشأن قطاع الصرف الصحي ، التي عرضها الوزير والهدف إلى تأمين استدامة هذا القطاع من خلال تعزيز قدرات مؤسسات المياه لإدارة مشاريع معالجة الصرف الصحي وضمان توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام ، إضافة إلى استكمال مشاريع تاهيل البنى التحتية ومعالجة مياه الصرف الصحي التي سبق ان بوشر بها من أجل تشغيلها على نحو سليم ومنتج، والسعي لتامين مصادر التمويل اللازم لغير المنجز من تلك المشاريع. وطلب المجلس إلى معالي الوزير إعداد الخطوات اللازمة لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ وعرضها على مجلس الوزراء".
Advertisement
وأضاف مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: "في الموضوع الثاني المتعلق بمعالجة النفايات وافق المجلس على خطة عمل الوزارة التي عرضتها
الوزيرة
في الجلسة، مع التشديد على وجوب الإسراع في إتمام الإجراءات اللازمة لتعيين
الهيئة الوطنية
لإدارة النفايات الصلبة". إضافة إلى العمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة كما والعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون لاسترداد الكلفة في إدارة النفايات الصلبة، وتاليا الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى استرداد المشروع المحال سابقا إلى مجلس النواب سنة 2023 ، فضلا عن تأمين مصادر التمويل اللازم لا سيما من خلال التنسيق مع الجهات المانحة، لتنفيذ بنود خطة الوزارة خاصة في شقها المتعلق بمشاريع معالجة النفايات.
وقرر المجلس استكمال هذا
النقاش
المستفيض في جلسة أخرى."
وردا على سؤال قال مرقص: "هناك جزء من الخطة كان موضع توافق بين الجميع، ولكن كانت هناك جملة اعتراضات تقدم بها معالي وزير العدل وهي بحاجة إلى نقاش مستفيض أكثر بالجلسة المقبلة والتي ستخصص لموضوع معالجة النفايات والاستكمال البحث الذي بدأ".
مواضيع ذات صلة
وزير الإعلام بول مرقص يتلو مقررات جلسة مجلس الوزراء
Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص يتلو مقررات جلسة مجلس الوزراء
14/08/2025 20:06:55
14/08/2025 20:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص يتلو مقررات جلسة مجلس الوزراء
Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص يتلو مقررات جلسة مجلس الوزراء
14/08/2025 20:06:55
14/08/2025 20:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الـLBCI: من المقرر مبدئيًا أن تحضر وزيرة البيئة ووزير الصحة جلسة مجلس الوزراء الخميس
Lebanon 24
الـLBCI: من المقرر مبدئيًا أن تحضر وزيرة البيئة ووزير الصحة جلسة مجلس الوزراء الخميس
14/08/2025 20:06:55
14/08/2025 20:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. هذه أبرز مقررات مجلس الوزراء اليوم
Lebanon 24
للمواطنين.. هذه أبرز مقررات مجلس الوزراء اليوم
14/08/2025 20:06:55
14/08/2025 20:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن خطّة الجيش بشأن حصر السلاح... ماذا كشفت آخر المعلومات؟
Lebanon 24
عن خطّة الجيش بشأن حصر السلاح... ماذا كشفت آخر المعلومات؟
12:52 | 2025-08-14
14/08/2025 12:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تدابير سير على طريق جسر سليم سلام اعتبارًا من اليوم حتى صباح الاثنين
Lebanon 24
تدابير سير على طريق جسر سليم سلام اعتبارًا من اليوم حتى صباح الاثنين
12:18 | 2025-08-14
14/08/2025 12:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد "اليونيفيل": الجيش انتشر في أكثر من 120 موقعاً دائماً في جنوب لبنان
Lebanon 24
قائد "اليونيفيل": الجيش انتشر في أكثر من 120 موقعاً دائماً في جنوب لبنان
12:15 | 2025-08-14
14/08/2025 12:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خلف وصليبا يطرحان تساؤلات حول تأثير تمديد "اليونيفيل" على الأمن الوطني
Lebanon 24
خلف وصليبا يطرحان تساؤلات حول تأثير تمديد "اليونيفيل" على الأمن الوطني
12:12 | 2025-08-14
14/08/2025 12:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تعزيزات جوية من الجيش لإخماد حريق البيرة
Lebanon 24
تعزيزات جوية من الجيش لإخماد حريق البيرة
12:02 | 2025-08-14
14/08/2025 12:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
14:01 | 2025-08-13
13/08/2025 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 03:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
14:29 | 2025-08-13
13/08/2025 02:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء يقر مساعدة للقطاع العام وتطويع 1500 دركي..
Lebanon 24
مجلس الوزراء يقر مساعدة للقطاع العام وتطويع 1500 دركي..
22:52 | 2025-08-13
13/08/2025 10:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
08:01 | 2025-08-14
14/08/2025 08:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:52 | 2025-08-14
عن خطّة الجيش بشأن حصر السلاح... ماذا كشفت آخر المعلومات؟
12:18 | 2025-08-14
تدابير سير على طريق جسر سليم سلام اعتبارًا من اليوم حتى صباح الاثنين
12:15 | 2025-08-14
قائد "اليونيفيل": الجيش انتشر في أكثر من 120 موقعاً دائماً في جنوب لبنان
12:12 | 2025-08-14
خلف وصليبا يطرحان تساؤلات حول تأثير تمديد "اليونيفيل" على الأمن الوطني
12:02 | 2025-08-14
تعزيزات جوية من الجيش لإخماد حريق البيرة
12:00 | 2025-08-14
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 20:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
14/08/2025 20:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
14/08/2025 20:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24