لبنان

إلى سالكي أوتوستراد الدورة... إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
14-08-2025 | 11:39
Doc-P-1404713-638907937271008162.png
Doc-P-1404713-638907937271008162.png photos 0
أعلنت غرفة "التحكم المروري" على منصة "أكس"، "أن زيوتا تسربت من شاحنة على أوتوستراد الدورة -  المسلك الشرقي، وتم إبقاء السير على مسرب واحد".
وأشارت إلى أن "دراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة".
 
