هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ

ذكرت وكالة " "، أنّ الباحث في الشأن الفلسطينيّ ، قال إنّ "المرحلة الأولى من التوسّع الذي تطمح إليه ، ويُسمّى بـ" الكبرى"، تشمل وسوريا وفلسطين".

Advertisement

وتوقّع القيق "حصول عمل عسكري إسرائيلي مفاجئ في لبنان وسوريا في الفترة المقبلة".

وعن غزة، قال: "تحدّث رئيس الوزراء الإسرائيليّ نتنياهوعن احتلال في الإعلام، ولكن عمليّاً غزة محتلة، والجيش موجود فيها ولكن لا يستطيع أنّ يحكم".

وأوضح أنّ "إستخدام لكلمة إنتهاء الحرب يعني بقاء الجيش الإسرائيليّ في غزة".