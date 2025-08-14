Advertisement

لبنان

هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ

Lebanon 24
14-08-2025 | 12:00
ذكرت وكالة "سبوتنيك"، أنّ الباحث في الشأن الفلسطينيّ محمد القيق، قال إنّ "المرحلة الأولى من التوسّع الذي تطمح إليه تل أبيب، ويُسمّى بـ"إسرائيل الكبرى"، تشمل لبنان وسوريا وفلسطين".
وتوقّع القيق "حصول عمل عسكري إسرائيلي مفاجئ في لبنان وسوريا في الفترة المقبلة".
 
 
وعن غزة، قال: "تحدّث رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهوعن احتلال قطاع غزة في الإعلام، ولكن عمليّاً غزة محتلة، والجيش الإسرائيلي موجود فيها ولكن لا يستطيع أنّ يحكم".
 
 
وأوضح أنّ "إستخدام نتنياهو لكلمة إنتهاء الحرب يعني بقاء الجيش الإسرائيليّ في غزة".
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24