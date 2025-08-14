Advertisement

لبنان

قائد "اليونيفيل": الجيش انتشر في أكثر من 120 موقعاً دائماً في جنوب لبنان

Lebanon 24
14-08-2025 | 12:15
Doc-P-1404729-638907960377626567.png
Doc-P-1404729-638907960377626567.png photos 0
قال قائد قوات "اليونيفيل" ديوداتو أبانيارا، إنّ "الجيش انتشر في أكثر من 120 موقعاً دائماً في جنوب لبنان".
وأكّد أبانيارا أنّ "دعم الجيش في انتشاره الكامل في الجنوب سيكون أساسياً لبسط سلطة الدولة".
 
 
وأوضح أنّ "بسط سلطة الدولة جنوبيّ لبنان يتطلب الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيليّة من مواقعها".
 
 
 
12:52 | 2025-08-14
12:18 | 2025-08-14
12:12 | 2025-08-14
12:02 | 2025-08-14
12:00 | 2025-08-14
11:39 | 2025-08-14
