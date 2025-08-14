31
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
31
o
بشري
33
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قائد "اليونيفيل": الجيش انتشر في أكثر من 120 موقعاً دائماً في جنوب لبنان
Lebanon 24
14-08-2025
|
12:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال قائد قوات "اليونيفيل"
ديوداتو أبانيارا
، إنّ "الجيش انتشر في أكثر من 120 موقعاً دائماً في
جنوب لبنان
".
Advertisement
وأكّد أبانيارا أنّ "دعم الجيش في انتشاره الكامل في الجنوب سيكون أساسياً لبسط
سلطة الدولة
".
وأوضح أنّ "بسط سلطة الدولة جنوبيّ
لبنان
يتطلب الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيليّة من مواقعها".
مواضيع ذات صلة
قائد قوات اليونيفيل: الجيش اللبناني انتشر في أكثر من 120 موقعاً دائماً في جنوب البلاد ودعمه في انتشاره الكامل في الجنوب سيكون أساسياً لبسط سلطة الدولة
Lebanon 24
قائد قوات اليونيفيل: الجيش اللبناني انتشر في أكثر من 120 موقعاً دائماً في جنوب البلاد ودعمه في انتشاره الكامل في الجنوب سيكون أساسياً لبسط سلطة الدولة
14/08/2025 20:07:35
14/08/2025 20:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد قوات اليونيفيل: بسط سلطة الدولة جنوبي لبنان يتطلب الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيليّة من مواقعها
Lebanon 24
قائد قوات اليونيفيل: بسط سلطة الدولة جنوبي لبنان يتطلب الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيليّة من مواقعها
14/08/2025 20:07:35
14/08/2025 20:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الصومالي: قتلنا أكثر من 120 مسلحا بعمليات عسكرية في جنوب البلاد
Lebanon 24
وزير الدفاع الصومالي: قتلنا أكثر من 120 مسلحا بعمليات عسكرية في جنوب البلاد
14/08/2025 20:07:35
14/08/2025 20:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مهمات "اليونيفيل" ثابتة جنوب الليطاني لا أكثر
Lebanon 24
مهمات "اليونيفيل" ثابتة جنوب الليطاني لا أكثر
14/08/2025 20:07:35
14/08/2025 20:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن خطّة الجيش بشأن حصر السلاح... ماذا كشفت آخر المعلومات؟
Lebanon 24
عن خطّة الجيش بشأن حصر السلاح... ماذا كشفت آخر المعلومات؟
12:52 | 2025-08-14
14/08/2025 12:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تدابير سير على طريق جسر سليم سلام اعتبارًا من اليوم حتى صباح الاثنين
Lebanon 24
تدابير سير على طريق جسر سليم سلام اعتبارًا من اليوم حتى صباح الاثنين
12:18 | 2025-08-14
14/08/2025 12:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
خلف وصليبا يطرحان تساؤلات حول تأثير تمديد "اليونيفيل" على الأمن الوطني
Lebanon 24
خلف وصليبا يطرحان تساؤلات حول تأثير تمديد "اليونيفيل" على الأمن الوطني
12:12 | 2025-08-14
14/08/2025 12:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تعزيزات جوية من الجيش لإخماد حريق البيرة
Lebanon 24
تعزيزات جوية من الجيش لإخماد حريق البيرة
12:02 | 2025-08-14
14/08/2025 12:02:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
12:00 | 2025-08-14
14/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
14:01 | 2025-08-13
13/08/2025 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 03:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
14:29 | 2025-08-13
13/08/2025 02:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء يقر مساعدة للقطاع العام وتطويع 1500 دركي..
Lebanon 24
مجلس الوزراء يقر مساعدة للقطاع العام وتطويع 1500 دركي..
22:52 | 2025-08-13
13/08/2025 10:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
08:01 | 2025-08-14
14/08/2025 08:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:52 | 2025-08-14
عن خطّة الجيش بشأن حصر السلاح... ماذا كشفت آخر المعلومات؟
12:18 | 2025-08-14
تدابير سير على طريق جسر سليم سلام اعتبارًا من اليوم حتى صباح الاثنين
12:12 | 2025-08-14
خلف وصليبا يطرحان تساؤلات حول تأثير تمديد "اليونيفيل" على الأمن الوطني
12:02 | 2025-08-14
تعزيزات جوية من الجيش لإخماد حريق البيرة
12:00 | 2025-08-14
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
11:39 | 2025-08-14
إلى سالكي أوتوستراد الدورة... إليكم هذا الخبر
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 20:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
14/08/2025 20:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
14/08/2025 20:07:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24