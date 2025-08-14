تدابير سير على طريق جسر سليم سلام اعتبارًا من اليوم حتى صباح الاثنين

Advertisement

صدر عـن ـ العامة مـا يلـي:" ستقوم إحدى الشّركات المُتعهّدة بأعمال تعبيد للطريق المُتفرّع من من الجهة الغربيّة المؤدّي إلى جادّة اعتبارًا من السّاعة 20،00 من تاريخ اليوم 14-08-2025، ولغاية السّاعة 05،00 من صباح يوم الاثنين 18-08-2025.لذلك، سيتمّ اتّخاذ تدابير السّير التالية:قطع وتحويل السير القادم من باتّجاه جادة صائب سلام – كورنيش المزرعة يمينًا، إلى مفرق مطعم TAVOLA، حيث سيتمّ قطع السير المتّجه نحو كورنيش المزرعةتحويل السّير في شارع بشير جنبلاط- تقاطع طلعة ، صعودًا باتّجاه جامعة LIU.يرجى من المواطنين أخذ ، والتقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".