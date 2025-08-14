Advertisement

لبنان

ما سبب إطلاق النار في مُخيّم شاتيلا؟

Lebanon 24
14-08-2025 | 13:09
سُمِعَ صوت إطلاق نار في مُخيّم شاتيلا.
وعلم "لبنان 24"، أنّ إطلاق النار سببه خروج شخص من السجن.
 
 
