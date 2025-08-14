Advertisement

لبنان

ارتياح أميركي لقرارات الحكومة… وهذا ما قيل عن "قرار حصرية السلاح"

Lebanon 24
14-08-2025 | 13:27
A-
A+
Doc-P-1404755-638908005260530606.jpg
Doc-P-1404755-638908005260530606.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مصادر أميركية، مساء اليوم الخميس، أن زيارة المبعوث الأميركي توم برّاك والموفدة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس تأتي وسط اشارات ايجابية وصلت الى المسؤولين اللبنانيين عن ارتياح اميركي لقرارات الحكومة. 
Advertisement
 
المصادر نفسها اوضحت أن "قرار حصرية السلاح قد اتخذ ولا عودة الى الوراء والمطلوب اليوم مواكبة الحكومة في قراراتها". 
مواضيع ذات صلة
دعم واسع لقرار الحكومة بشأن حصرية السلاح و"الثنائي الشيعي" يدعو للتصحيح
lebanon 24
15/08/2025 00:53:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون لـ"الحدث": جلسة الحكومة اليوم ستستكمل اتخاذ القرارات المنتظرة بشأن حصرية السلاح
lebanon 24
15/08/2025 00:53:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قيومجيان للحدث: قرار الحكومة بشأن حصرية السلاح تاريخي
lebanon 24
15/08/2025 00:53:30 Lebanon 24 Lebanon 24
لاريجاني في بيروت اليوم: تهدئة ام التفاف على قرار "حصرية السلاح"؟
lebanon 24
15/08/2025 00:53:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:31 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:52 | 2025-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:13 | 2025-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:45 | 2025-08-14
16:34 | 2025-08-14
16:30 | 2025-08-14
16:14 | 2025-08-14
15:46 | 2025-08-14
15:23 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24