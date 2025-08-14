Advertisement

لبنان

وزير العمل اسف لحادثة بلدة المرج: سنتابع التحقيقات حتى النهاية

Lebanon 24
14-08-2025 | 14:19
A-
A+
Doc-P-1404775-638908032346431504.png
Doc-P-1404775-638908032346431504.png photos 0
أعرب وزير العمل الدكتور محمد حيدر في بيان عن "ألمه البالغ وأسفه الشديد للحادثة المأسوية التي حصلت اليوم في بلدة المرج – البقاع الغربي وأدت إلى وفاة ثلاثة عمال اختناقًا أثناء قيامهم بأعمال داخل أحد ريغارات الصرف الصحي".
وأكد أن "وزارة العمل منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث، كلفت جهاز تفتيش العمل بالانتقال فورًا إلى موقع الحادث وفتح تحقيق شامل في أسبابه، خصوصًا لجهة مدى توافر شروط الصحة والسلامة المهنية، والتقيد بالأنظمة المرعية الإجراء في هذا المجال". كما شدّد على أن "الوزارة ستتابع التحقيقات حتى النهاية، وستتم ملاحقة كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للقوانين والأنظمة المتعلقة بوقاية الأجراء، واتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية في حقهم، منعًا لتكرار مثل هذه المآسي وحفاظًا على أرواح وسلامة العاملين".

وتقدم من ذوي الضحايا ب"أحر التعازي القلبية"، سائلاً الله أن "يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".
 
