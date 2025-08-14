وزير العمل اسف لحادثة بلدة المرج: سنتابع التحقيقات حتى النهاية

Advertisement

أعرب وزير العمل في بيان عن "ألمه البالغ وأسفه الشديد للحادثة المأسوية التي حصلت اليوم في بلدة المرج – وأدت إلى وفاة ثلاثة عمال اختناقًا أثناء قيامهم بأعمال داخل أحد ريغارات الصرف الصحي".وأكد أن " منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث، كلفت جهاز تفتيش العمل بالانتقال فورًا إلى موقع الحادث وفتح تحقيق شامل في أسبابه، خصوصًا لجهة مدى توافر شروط المهنية، والتقيد بالأنظمة المرعية الإجراء في هذا المجال". كما شدّد على أن "الوزارة ستتابع التحقيقات حتى النهاية، وستتم ملاحقة كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للقوانين والأنظمة المتعلقة بوقاية الأجراء، واتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية في حقهم، منعًا لتكرار مثل هذه المآسي وحفاظًا على أرواح وسلامة العاملين".وتقدم من ذوي الضحايا ب"أحر التعازي القلبية"، سائلاً الله أن "يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".