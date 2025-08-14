Advertisement

لبنان

الشاب أحمد خسر حياته في حادث سير مروّع

Lebanon 24
14-08-2025 | 15:09
تُوفِيَ الشاب أحمد نوح، في بلدة بيت الككو - المتن، بعدما اصطدمت دراجته الناريّة بـ"فان" لنقل الركاب.
