عن سلاح "حزب الله"... هذا آخر ما قاله مسؤول إيرانيّ

قال الإيرانيّة ، إنّ " " مستقلّ يتّخذ قراراته بنفسه".

Advertisement

وأضاف : "لا نية لدينا بالتدخل في شؤون ".

واعتبر أنّ "السلام في المنطقة سيكون أقل استقراراً من دون سلاح " " في لبنان".