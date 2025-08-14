Advertisement

لبنان

عن سلاح "حزب الله"... هذا آخر ما قاله مسؤول إيرانيّ

Lebanon 24
14-08-2025
قال وزير الخارجية الإيرانيّة عباس عراقجي، إنّ "حزب الله" مستقلّ يتّخذ قراراته بنفسه".
وأضاف عراقجي: "لا نية لدينا بالتدخل في شؤون لبنان".
 
 
واعتبر أنّ "السلام في المنطقة سيكون أقل استقراراً من دون سلاح "المقاومة" في لبنان".
 
 
 
