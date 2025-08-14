Advertisement

لبنان

هذه حقيقة ما يحصل على أوتوستراد زحلة - الكرك

Lebanon 24
14-08-2025 | 16:30
Doc-P-1404820-638908113275204849.jpg
Doc-P-1404820-638908113275204849.jpg photos 0
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ لا صحة للأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، عن قطع أوتوستراد زحلة - الكرك مقابل الحمرا بلازا.
وأوضحت أنّ الأوتوستراد يشهد زحمة سير، بسبب إقامة مضيف بمناسبة أربعين الامام الحسين.
 
 
 
