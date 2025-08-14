Advertisement

لبنان

بالفيديو: حالات العنف تتزايد… هذا ما تعيشه الأسر اللبنانية

Lebanon 24
14-08-2025 | 16:34
تقرير العنف الأسري لشهر تموز يكشف واقعًا صعبًا تواجهه العائلات اللبنانية.
للاطلاع على التفاصيل كاملة، شاهدوا الفيديو المرفق:  

لبنان

فيديو

فيديو
