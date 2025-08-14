يشكو عملاء مصارف كبرى، من لجوء العاملين فيها لتعبئة ماكينات المعاملات عبر A.T.M، بفئات من الدولارات، لا سيما المئات، حيث يواجهون صعوبة بالتعامل في السوق، بما في ذلك مؤسسات الصيرفة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

