Advertisement

لبنان

شكاوى

Lebanon 24
14-08-2025 | 17:45
A-
A+
Doc-P-1404835-638908156764426809.jpg
Doc-P-1404835-638908156764426809.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يشكو عملاء مصارف كبرى، من لجوء العاملين فيها لتعبئة ماكينات المعاملات عبر A.T.M، بفئات من الدولارات، لا سيما المئات، حيث يواجهون صعوبة بالتعامل في السوق، بما في ذلك مؤسسات الصيرفة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كم بلغ عدد شكاوى العنف الأسري المبلّغ عنها؟
lebanon 24
15/08/2025 03:22:44 Lebanon 24 Lebanon 24
كم بلغ عدد شكاوى العنف الأسري المبلّغ عنها خلال شهر حزيران؟
lebanon 24
15/08/2025 03:22:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بيسان إسماعيل تواجه شكوى أمام النيابة العامة في بيروت!
lebanon 24
15/08/2025 03:22:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لم تصلنا الكثير من الشكاوى بشأن فرض المزيد من التعريفات الجمركية
lebanon 24
15/08/2025 03:22:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:34 | 2025-08-14
16:30 | 2025-08-14
16:14 | 2025-08-14
15:46 | 2025-08-14
15:23 | 2025-08-14
15:18 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24