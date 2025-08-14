منطقة عازلة في الجنوب واسرائيل ترمي خرائطها للسكان

Advertisement

كتبت"الشرق الاوسط": رسمت ، للمرة الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع ، منطقة عازلة في ، نشرت خرائطها متضمنة منطقة باللون الأحمر، تمنع السكان من الاقتراب منها.وألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية صباح امس مناشير تحذيرية فوق بلدة في جنوب شرقي لبنان، حددت فيها ما وصفته بـ«الخط الأحمر» على خرائط مرفقة، محذّرة من تجاوزه. وشملت المناشير مناطق محاذية لمزارع شبعا، وجاءت مصحوبة بخريطة ملوّنة تظلل المساحة المستهدفة باللون الأحمر.وجاء في نص المناشير: «يُمنع عبور باتجاه الحدود . كل من يدخل المنطقة الملوّنة بالأحمر يعرّض نفسه للخطر». ووفق مصادر ميدانية، فإن الخريطة تتطابق مع نطاق أمني جديد تحاول إسرائيل فرضه على طول القطاع الشرقي من الحدود. هذه السياسة سبق أن تجلت في الماضي، حين ألقت إسرائيل منشورات على نحّالي شبعا تحذّرهم من نقل مناحلهم إلى مناطق تراها حساسة أمنياً.