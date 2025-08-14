30
لبنان
منطقة عازلة في الجنوب واسرائيل ترمي خرائطها للسكان
Lebanon 24
14-08-2025
|
22:14
كتبت"الشرق الاوسط": رسمت
إسرائيل
، للمرة الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع
لبنان
، منطقة عازلة في
جنوب لبنان
، نشرت خرائطها متضمنة منطقة باللون الأحمر، تمنع السكان من الاقتراب منها.
وألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية صباح امس مناشير تحذيرية فوق بلدة
شبعا
في جنوب شرقي لبنان، حددت فيها ما وصفته بـ«الخط الأحمر» على خرائط مرفقة، محذّرة من تجاوزه. وشملت المناشير مناطق محاذية لمزارع شبعا، وجاءت مصحوبة بخريطة ملوّنة تظلل المساحة المستهدفة باللون الأحمر.
وجاء في نص المناشير: «يُمنع عبور
الخط الأحمر
باتجاه الحدود
الإسرائيلية
. كل من يدخل المنطقة الملوّنة بالأحمر يعرّض نفسه للخطر». ووفق مصادر ميدانية، فإن الخريطة تتطابق مع نطاق أمني جديد تحاول إسرائيل فرضه على طول القطاع الشرقي من الحدود. هذه السياسة سبق أن تجلت في
تموز
الماضي، حين ألقت إسرائيل منشورات على نحّالي شبعا تحذّرهم من نقل مناحلهم إلى مناطق تراها حساسة أمنياً.
