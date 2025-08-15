Advertisement

لبنان

المقاعد قليلة... والخلافات واضحة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
15-08-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1404881-638908388516938484.png
Doc-P-1404881-638908388516938484.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأت الخلافات تظهر بشكل واضح داخل "التيار الوطني الحر" مع اقتراب الانتخابات النيابية المقبلة، وذلك على خلفية الترشيحات وتوزيع المقاعد.
Advertisement

مصادر من داخل "التيار" تحدثت عن أجواء توتر بين عدد من الكوادر الطامحين للترشح، خصوصًا في ظل تقلص عدد المقاعد المتاحة مقارنة بالاستحقاقات السابقة.

وتشير المعلومات إلى أن النقاشات داخل الاجتماعات التنظيمية لم تعد هادئة كما في السابق، بل تشهد سجالات حادة أحيانًا. فكل طرف يسعى لتثبيت موقعه، في وقت لم تُحسم فيه بعد التحالفات الانتخابية ولا أسماء المرشحين، ما يزيد من حدة التوتر الداخلي ويهدد بفتح أبواب الصراع مبكرًا.
 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
تنافس على المقاعد النيابية السنية في بيروت
lebanon 24
15/08/2025 09:55:45 Lebanon 24 Lebanon 24
المقاعد الستّة.. فتيل نزاع لتطيير الانتخابات؟
lebanon 24
15/08/2025 09:55:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقّب لضغط أميركي لحسم الجدل بشأن مقاعد المغتربين
lebanon 24
15/08/2025 09:55:45 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الماروني يرفض حصر المنتشرين بستة مقاعد
lebanon 24
15/08/2025 09:55:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-08-15
07:00 | 2025-08-14
02:40 | 2025-08-15
02:30 | 2025-08-15
02:00 | 2025-08-15
01:49 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24