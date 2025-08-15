31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
32
o
بعلبك
23
o
بشري
32
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المقاعد قليلة... والخلافات واضحة
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
15-08-2025
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت الخلافات تظهر بشكل واضح داخل "
التيار الوطني الحر
" مع اقتراب الانتخابات النيابية المقبلة، وذلك على خلفية الترشيحات وتوزيع المقاعد.
Advertisement
مصادر من داخل "
التيار
" تحدثت عن أجواء توتر بين عدد من الكوادر الطامحين للترشح، خصوصًا في ظل تقلص عدد المقاعد المتاحة مقارنة بالاستحقاقات السابقة.
وتشير المعلومات إلى أن النقاشات داخل الاجتماعات التنظيمية لم تعد هادئة كما في السابق، بل تشهد سجالات حادة أحيانًا. فكل طرف يسعى لتثبيت موقعه، في وقت لم تُحسم فيه بعد التحالفات
الانتخابية
ولا أسماء المرشحين، ما يزيد من حدة التوتر الداخلي ويهدد بفتح أبواب الصراع مبكرًا.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
تنافس على المقاعد النيابية السنية في بيروت
Lebanon 24
تنافس على المقاعد النيابية السنية في بيروت
15/08/2025 09:55:45
15/08/2025 09:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
المقاعد الستّة.. فتيل نزاع لتطيير الانتخابات؟
Lebanon 24
المقاعد الستّة.. فتيل نزاع لتطيير الانتخابات؟
15/08/2025 09:55:45
15/08/2025 09:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقّب لضغط أميركي لحسم الجدل بشأن مقاعد المغتربين
Lebanon 24
ترقّب لضغط أميركي لحسم الجدل بشأن مقاعد المغتربين
15/08/2025 09:55:45
15/08/2025 09:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك الماروني يرفض حصر المنتشرين بستة مقاعد
Lebanon 24
البطريرك الماروني يرفض حصر المنتشرين بستة مقاعد
15/08/2025 09:55:45
15/08/2025 09:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مهرجانات وصلوات تعمّ البلدات: لبنان يحتفل بـ"السيدة"
Lebanon 24
مهرجانات وصلوات تعمّ البلدات: لبنان يحتفل بـ"السيدة"
02:30 | 2025-08-15
15/08/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
07:00 | 2025-08-14
14/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية عيترون تدين استهداف أحد عناصرها بطائرة مسيّرة إسرائيلية
Lebanon 24
بلدية عيترون تدين استهداف أحد عناصرها بطائرة مسيّرة إسرائيلية
02:40 | 2025-08-15
15/08/2025 02:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش يتفقد موقع انفجار مجدل زون ويزور قيادة اللواء الخامس
Lebanon 24
قائد الجيش يتفقد موقع انفجار مجدل زون ويزور قيادة اللواء الخامس
02:30 | 2025-08-15
15/08/2025 02:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"خوش اماديد"...لاريجاني ابتسم انت في السراي
Lebanon 24
"خوش اماديد"...لاريجاني ابتسم انت في السراي
02:00 | 2025-08-15
15/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 03:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
13:57 | 2025-08-14
14/08/2025 01:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
07:00 | 2025-08-14
14/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
Lebanon 24
توفوا بطريقة مروّعة.. انتشال جثث سوريين في البقاع (صور)
08:01 | 2025-08-14
14/08/2025 08:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
Lebanon 24
هل ستقوم إسرائيل بعمل عسكريّ مفاجىء في لبنان؟.. هذا ما كشفه باحثٌ
12:00 | 2025-08-14
14/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
02:30 | 2025-08-15
مهرجانات وصلوات تعمّ البلدات: لبنان يحتفل بـ"السيدة"
07:00 | 2025-08-14
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
02:40 | 2025-08-15
بلدية عيترون تدين استهداف أحد عناصرها بطائرة مسيّرة إسرائيلية
02:30 | 2025-08-15
قائد الجيش يتفقد موقع انفجار مجدل زون ويزور قيادة اللواء الخامس
02:00 | 2025-08-15
"خوش اماديد"...لاريجاني ابتسم انت في السراي
01:49 | 2025-08-15
جو سلّوم: المطلوب كفاءات مستقلة لإدارة الوكالة الوطنية للدواء
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
15/08/2025 09:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
15/08/2025 09:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
15/08/2025 09:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24