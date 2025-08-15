Advertisement

إشكال تطوّر إلى إطلاق نار في بعلبك

Lebanon 24
15-08-2025 | 01:17
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن إشكالاً وقع منتصف الليل في مدينة بعلبك عند محلة دوار الجبلي بين شبان تطور إلى إطلاق نار ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح، وقد تم نقله إلى إحدى مستشفيات المنطقة للمعالجة.
وحضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على تهدئة الوضع وملاحقة مطلق النار.
