إشكال تطوّر إلى إطلاق نار في بعلبك

أفادت مندوبة " " بأن إشكالاً وقع منتصف الليل في عند محلة دوار الجبلي بين شبان تطور إلى إطلاق نار ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح، وقد تم نقله إلى إحدى مستشفيات المنطقة للمعالجة.وحضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على تهدئة الوضع وملاحقة مطلق النار.