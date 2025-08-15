Advertisement

لبنان

بلدية عيترون تدين استهداف أحد عناصرها بطائرة مسيّرة إسرائيلية

Lebanon 24
15-08-2025 | 02:40
دانت بلدية عيترون في بيان، بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف عصر أمس الخميس في 14/8/2025 أحد عناصر شرطتها البلدية أثناء قيامه بواجبه الوظيفي، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة جراء استهدافه بطائرة مسيرة معادية بينما كان على متن دراجة نارية تابعة للبلدية. كما أصيبت مواطنة من أبناء البلدة كانت تصادف مرورها في المكان لحظة وقوع الاعتداء في حي الضهور.
وإذ تعتبر البلدية أن ما جرى هو اعتداء صارخ يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية التي طالت الطواقم الرسمية والأجهزة المدنية في لبنان، فإنها تضع هذه الجريمة في عهدة الجهات الرسمية المعنية لمتابعتها واتخاذ التدابير المناسبة.

وتتوجه البلدية بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يمن على جميع الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة ويرفع درجاتهم.
