بلدية عيترون تدين استهداف أحد عناصرها بطائرة مسيّرة إسرائيلية

دانت بلدية في بيان، بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف عصر أمس الخميس في 14/8/2025 أحد عناصر شرطتها البلدية أثناء قيامه بواجبه الوظيفي، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة جراء استهدافه بطائرة مسيرة معادية بينما كان على متن دراجة نارية تابعة للبلدية. كما أصيبت مواطنة من أبناء البلدة كانت تصادف مرورها في المكان لحظة وقوع الاعتداء في حي الضهور.وإذ تعتبر البلدية أن ما جرى هو اعتداء صارخ يضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي طالت الطواقم الرسمية والأجهزة المدنية في ، فإنها تضع هذه الجريمة في عهدة المعنية لمتابعتها واتخاذ التدابير المناسبة.وتتوجه البلدية بالدعاء إلى أن يمن على جميع الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يتغمد برحمته الواسعة ويرفع درجاتهم.