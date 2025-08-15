Advertisement

لبنان

قوى الأمن: ضبط دراجة مسروقة وتوقيف سارقها أثناء محاولة بيعها في بيروت

Lebanon 24
15-08-2025 | 02:56
A-
A+
Doc-P-1404939-638908487671631539.jpeg
Doc-P-1404939-638908487671631539.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات سرقة الدّرّاجات الآليّة في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بسرقة درّاجات آليّة ضمن مناطق بيروت.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّته، ويُدعى:

م. ح. (مواليد عام 2008، لبناني)
بتاريخ 28-7-2025، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة وطى المصيطبة، أثناء محاولته بيع دراجة نوع “GR” لون رمادي، وتبيّن أنها مسروقة من محلّة برج البراجنة.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه، برفقة آخرين، بسرقة عددٍ من الدّرّاجات الآليّة من مناطق مختلفة، منها برج البراجنة ووطى المصيطبة. كما أقر بقيامه على متن الدّرّاجة ذاتها بعملية سلب امرأة مسنّة بقوّة السّلاح في محلّة السّفارة الكويتيّة، ومحاولة تنفيذ عمليّة سلب أخرى بالطّريقة ذاتها في محلّة أنطلياس.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع الدّرّاجة المضبوطة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما لا يزال العمل جاريًا لتوقيف باقي المتورطين.
 
مواضيع ذات صلة
استقصاء بيروت توقف سارق دراجة آلية بالجرم المشهود
lebanon 24
15/08/2025 11:58:40 Lebanon 24 Lebanon 24
في بيروت.. أُوقف بالجرم المشهود خلال محاولته سرقة دراجة
lebanon 24
15/08/2025 11:58:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة لص أثناء محاولته الهرب عقب سرقة فاشلة
lebanon 24
15/08/2025 11:58:40 Lebanon 24 Lebanon 24
في أقل من ساعتين.. قوى الأمن: توقيف سارق "بيك أب" من الأشرفية
lebanon 24
15/08/2025 11:58:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-08-15
04:55 | 2025-08-15
04:49 | 2025-08-15
04:32 | 2025-08-15
04:08 | 2025-08-15
04:00 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24