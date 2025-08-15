عبد الله: الالتزام بشروط السلامة المهنية نادر في لبنان

كتب النائب الله على منصة "اكس" :"الشروط المتعلقة بسلامة وصحة العمل غير منفذة في ، الا القليل من المؤسسات التي تتبع التعليمات والأسس العلمية لذلك. وبعد تكرار الحوادث المؤلمة ،فإن وزير العمل سيعمل على توسيع وتفعيل جهاز التفتيش في وزارته، واقامة دورات تأهيل مستمرة لهم، وزيادة عددهم، حتى لا تتكرر هذه المآسي".

Advertisement