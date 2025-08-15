31
لبنان
عبد الله: الالتزام بشروط السلامة المهنية نادر في لبنان
Lebanon 24
15-08-2025
|
03:18
A-
A+
كتب النائب
بلال عبد
الله على منصة "اكس" :"الشروط المتعلقة بسلامة وصحة العمل غير منفذة في
لبنان
، الا القليل من المؤسسات التي تتبع التعليمات والأسس العلمية لذلك. وبعد تكرار الحوادث المؤلمة ،فإن وزير العمل سيعمل على توسيع وتفعيل جهاز التفتيش في وزارته، واقامة دورات تأهيل مستمرة لهم، وزيادة عددهم، حتى لا تتكرر هذه المآسي".
