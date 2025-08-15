Advertisement

لبنان

باسيل: وين الحق ورولان بالحبس؟

Lebanon 24
15-08-2025 | 03:34
كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على حسابه على أكس:
"بطلب من السيدة بعيدها تنصر الحق. وين الحق ورولان بالحبس بس لأن ما عمل صندوق اسود وحارب السوق السودا؟ بالحبس لأن عهد الاصلاح قرّر انو هيك بيعيّن مدير غيره للكازينو؛ بالحبس وبنته تخرّجت وصار عمرها ١٨، ومحرومة منه لأنه بطل ما خضع بعمر ال١٨ لغازي كنعان وما خضع اليوم لغازي الكازينو".
