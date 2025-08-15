Advertisement

لبنان

بيان من نقابة المعلمين.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
15-08-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1404970-638908523784788579.jpg
Doc-P-1404970-638908523784788579.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعربت نقابة المعلمين، في بيان، عن "استغرابها الشديد لعدم إقرار مجلس الوزراء، خلال جلستي الأربعاء والخميس، مشروع اعتماد مالي لصالح صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، رغم الاتفاق الواضح الذي تم بين وزير المالية والنقيب قبل نحو شهرين".
Advertisement

وأوضحت النقابة أن وزير المالية ياسين جابر كان أكد، في اجتماع مع النقيب نعمه محفوض، أن "القانون الصادر عام 2023، والذي خصص مبلغ 650 مليار ليرة لصندوق التعويضات، لا يمكن تنفيذه لعدم وجود اعتماد له في الموازنة. وبناء عليه، تم الاتفاق على إعداد مشروع قانون جديد يتضمن الاعتماد المطلوب، على أن يعرض على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره".

وإذ رحبت النقابة بإقرار اعتماد مالي لصالح متقاعدي القطاع العام والعسكريين، تساءلت: "أين مشروع اعتماد متقاعدي التعليم الخاص؟ ولماذا لم ينفذ الاتفاق مع النقابة؟ وهل المطلوب أن يبقى أكثر من خمسة آلاف أستاذ متقاعد يتقاضون بين 20 و30 دولارا شهريا، في ظل ظروف معيشية خانقة ومهينة؟".

واعتبرت النقابة أن "هذا التأخير يشكل ظلما فادحا للأساتذة المتقاعدين من التعليم الخاص، مطالبة وزير المالية بالإسراع في إحالة مشروع الاعتماد المالي إلى مجلس الوزراء من دون أي تأخير، حرصا على الحد الأدنى من العدالة والإنصاف، وإلا فإنها ستجد نفسها مضطرة إلى اللجوء للاعتصام ورفع الصوت في الشارع للمطالبة بإنصافهم".
 
مواضيع ذات صلة
بيان من نقابة المالكين.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
15/08/2025 13:45:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان نقابة عمال كهرباء لبنان... ماذا جاء فيه؟
lebanon 24
15/08/2025 13:45:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من وزارة المالية.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
15/08/2025 13:45:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من وزارة الإتصالات.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
15/08/2025 13:45:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:21 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:29 | 2025-08-15
06:21 | 2025-08-15
06:07 | 2025-08-15
05:54 | 2025-08-15
05:52 | 2025-08-15
05:49 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24