لبنان

بالصور... سقوط طائرة "درون" على سطح مستشفى

Lebanon 24
15-08-2025 | 05:04
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط طائرة "دورن" على سطح مستشفى غندور في بنت جبيل، في جنوب لبنان.
