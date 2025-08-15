Advertisement

لبنان

اجتماع لـ"الأونروا" في صور.. هذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
15-08-2025 | 04:50
أصدرت وكالة "الأونروا" في لبنان، اليوم الجمعة، بياناً قالت فيه إنه تمّ، اليوم الجمعة، عقد اجتماع مع ممثلي اللجان الشعبية واللجنة الأهلية في منطقة صور في إطار التواصل المستمر بخصوص التحضيرات للعام الدراسي الجديد.
وخلال الاجتماع، تناولت "الأونروا" المعلومات غير الدقيقة الأخيرة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول التشكيلات الصفية في صور، وأوضحت أنه كجزء من عملها الروتيني، تواصل الوكالة البحث عن سبل تحسين جودة وإدارة التعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد.
 
وعرضت "الأونروا" بعض الخيارات التي تهدف لتحسين أداء وعافية الطلاب، وعلى سبيل المثال، تمت مناقشة خيار جمع الصفوف من الأول إلى التاسع في نفس المدرسة لضمان استمرارية التعلم مع فصل الصبيان عن البنات، لكن لم يعتبر هذا الخيار محبذاً، وفق البيان.
 
وذكرت الوكالة في بيانها أنها "استمعت باهتمام للهواجس المختلفة التي تم طرحها خلال الاجتماع"، مُشيرة إلى أنه "سيتم الإعلان قريباً عن الترتيبات النهائية الخاصة بالعام الدراسي الجديد".

