لبنان

مفاجأة في لبنان.. صورة لفتاة قاصر تُدير "شبكة دعارة"

Lebanon 24
15-08-2025 | 05:49
ذكرت صفحة "وينيه الدولة"، اليوم الجمعة، عبر حسابها على "فيسبوك"، أن دورية من مكتب أمن الضاحية في مخابرات الجيش، نفذت عملية دهم نوعية طالت شقة سكنية تمارسُ أنشطة غير قانونية.
وأسفرت العملية عن توقيف المدعوّة جمال حاموش (مواليد 2008) على خلفية إدارة شبكة للدعارة وتعاطي المخدرات، وضُبط بحوزتها وبحوزة شخصين آخرين – أحدهما سوري والآخر لبناني – كمية من المواد المخدرة.
 
وسبقَ أن انتشرت مقاطع فيديو للموقوفة وهي تحمل السلاح وتعتدي على فتيات، وفق ما ذكرت "وينيه الدولة".
 
 
 
 
