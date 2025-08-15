مفاجأة في لبنان.. صورة لفتاة قاصر تُدير "شبكة دعارة"

ذكرت صفحة "وينيه الدولة"، اليوم الجمعة، عبر حسابها على " "، أن دورية من مكتب أمن الضاحية في مخابرات الجيش، نفذت عملية دهم نوعية طالت شقة سكنية تمارسُ أنشطة غير قانونية.

وأسفرت العملية عن توقيف المدعوّة جمال (مواليد 2008) على خلفية إدارة شبكة للدعارة وتعاطي المخدرات، وضُبط بحوزتها وبحوزة شخصين آخرين – أحدهما سوري والآخر لبناني – كمية من المواد المخدرة.

وسبقَ أن انتشرت مقاطع فيديو للموقوفة وهي تحمل السلاح وتعتدي على فتيات، وفق ما ذكرت "وينيه الدولة".