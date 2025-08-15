هذا جديد "الطاقة الشمسية" في لبنان

يشهدُ طلباً متزايداً على ما يُعرف بـ"بطاريات الليثيوم" الخاصة بالطاقة الشمسية، إذ يجري استيرادها من قبل الشركات بشكل كبيرٍ ما أدى إلى انخفاض سعرها بشكل ملحوظ.

وحالياً، فإن هناك معامل كثيرة تعمل على استيراد تلك البطاريات من الخارج مع تقديم عروضٍ جديدة وبالتقسيط، وهو الأمر الذي لم يكن متوافراً قبل عامين وأكثر، ما يحفز على استخدام الطاقة الشمسية البديلة في ظل ارتفاع فواتير " " والمولدات الخاصة.