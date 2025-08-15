Advertisement

لبنان

إستدعاء وليم نون إلى التحقيق

Lebanon 24
15-08-2025 | 07:54
أفادت "الجديد" أن المباحث الجنائية المركزية إستدعت الناشط وليم نون شقيق الضحية في إنفجار مرفأ بيروت جو نون، الى التحقيق بعد الإخبار المقدم ضده بجرم إثارة النعرات الطائفية وخرق قانون التعامل مع إسرائيل.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24