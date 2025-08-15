Advertisement

لبنان

الخطيب: لعدم وضع الجيش في مواجهة المقاومة

Lebanon 24
15-08-2025 | 07:45
A-
A+
Doc-P-1405050-638908675564607933.png
Doc-P-1405050-638908675564607933.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، خلال خطبة الجمعة في مقر المجلس بطريق المطار، أن ذكرى أربعين الإمام الحسين تأتي لتذكير الأمة بواجباتها في مواجهة الظلم والفتن الداخلية، وإحياء قيم التضحية والشجاعة في الدفاع عن الحق والكرامة.
Advertisement

وأشار الخطيب إلى أن التاريخ يكرر نفسه، وأن الأمة اليوم تواجه تحديات خارجية من أطماع الاحتلال الإسرائيلي ومخططات ضم الأراضي، مستغلة الانقسامات الداخلية والصراعات بين القوى المحلية. ودعا إلى ضرورة إعادة ترتيب الأولويات العربية والإسلامية، وتعزيز الحوار والتعاون بين المقاومة والدول الشقيقة، لحماية المصالح العربية والإسلامية ووحدة الساحة الداخلية.

وشدد على أن الانقسام الداخلي يضعف الموقف الوطني أمام المخاطر الخارجية، مطالباً القوى اللبنانية بتوحيد الموقف الوطني، وعدم وضع الجيش في مواجهة المقاومة، ورفض التفريط بأوراق القوة التي تحمي لبنان.

واختتم الخطيب مؤكداً الشكر والتقدير للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها للبنان وفلسطين في مواجهة العدوان، مشدداً على الالتزام بمبادئ العزة والكرامة التي جسدها الإمام الحسين، وشعار "هيهات منا الذلة" كمرجعية للأمة والأجيال القادمة.
مواضيع ذات صلة
الخطيب: التضامن والوحدة الوطنية أهم اسس القوة الى جانب الجيش والمقاومة
lebanon 24
15/08/2025 18:13:24 Lebanon 24 Lebanon 24
المقداد: لعدم زج الجيش في مواجهة الشعب
lebanon 24
15/08/2025 18:13:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب: الضغوط على المقاومة لنزع سلاحها لا يحقق مصلحة لبنانية
lebanon 24
15/08/2025 18:13:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب: المقاومة ردعت إسرائيل ونرفض تشويه الحقائق
lebanon 24
15/08/2025 18:13:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:40 | 2025-08-15
10:30 | 2025-08-15
10:24 | 2025-08-15
10:20 | 2025-08-15
10:01 | 2025-08-15
10:01 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24