لبنان
الخطيب: لعدم وضع الجيش في مواجهة المقاومة
Lebanon 24
15-08-2025
|
07:45
A-
A+
أكد
نائب رئيس
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، خلال خطبة الجمعة في مقر المجلس بطريق
المطار
، أن ذكرى أربعين الإمام الحسين تأتي لتذكير الأمة بواجباتها في مواجهة الظلم والفتن الداخلية، وإحياء قيم التضحية والشجاعة في الدفاع عن الحق والكرامة.
وأشار الخطيب إلى أن التاريخ يكرر نفسه، وأن الأمة اليوم تواجه تحديات خارجية من أطماع الاحتلال
الإسرائيلي
ومخططات ضم الأراضي، مستغلة الانقسامات الداخلية والصراعات بين القوى المحلية. ودعا إلى ضرورة إعادة ترتيب الأولويات العربية والإسلامية، وتعزيز الحوار والتعاون بين
المقاومة
والدول الشقيقة، لحماية المصالح العربية والإسلامية ووحدة الساحة الداخلية.
وشدد على أن الانقسام الداخلي يضعف الموقف الوطني أمام المخاطر الخارجية، مطالباً القوى
اللبنانية
بتوحيد الموقف الوطني، وعدم وضع الجيش في مواجهة المقاومة، ورفض التفريط بأوراق القوة التي تحمي
لبنان
.
واختتم الخطيب مؤكداً الشكر والتقدير للجمهورية الإسلامية
الإيرانية
على دعمها للبنان وفلسطين في مواجهة العدوان، مشدداً على الالتزام بمبادئ العزة والكرامة التي جسدها الإمام الحسين، وشعار "هيهات منا الذلة" كمرجعية للأمة والأجيال
القادمة
.
