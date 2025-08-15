المطران تابت في عيد العذراء: لرصّ الصفوف في مواجهة الفتنة الداخلية

Advertisement

لمناسبة عيد انتقال مريم إلى السماء بالنفس والجسد، احتفل راعي أبرشية مار مارون في المطران بول – مروان تابت بالذبيحة الإلهية في كاتدرائية مار مارون في مونتريال، عاونه فيها المونسنيور مارون كيوان والأباء: كساب والفرد حلو وبدوي حبيب، وفي حضور حشد من المؤمنين.بعد الانجيل المقدس ألقى المطران تابت عظة طلب في بدايتها من "أمنا العذراء أن تحمي وطننا ، وأن تنجّيه من كل التجارب، وأن تساعد أبناءه على تخطّي أزماتهم الكبرى.وأضاف: "ما يصلنا من أنباء عن وطننا الحبيب لا تطمئن كثيرًا وتدعو إلى القلق، على رغم القرار الجريء الذي اتخذته الحكومة في ما خصّ حصرية السلاح بيد القوى الشرعية كمقدمة لازمة وأساسية لاستعادة الدولة لدورها في الحرب والسلم، وفي الانماء والتخطيط للمستقبل الآمن والمزدهر بعيدًا عن الحروب الموسمية".وشدّد المطران تابت في عظته على ضرورة وعي خطورة المرحلة وما يمرّ به لبنان والمنطقة من متغيّرات "تفرض على جميع في لبنان التعاطي مع هذه التطورات بوعي وحكمة وبعيدًا عن الغرائزية والانفعالية في المواقف العالية السقوف"، داعيًا إلى "رصّ الصفوف في مواجهة الفتن الداخلية، وإلى توحيد الرؤية الوطنية الجامعة، وتحصين موقف الدولة لكي تستطيع أن تقف في وجه المحاولات الفتنوية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي عبر إطلاق مواقف متشنجة لا تصب في نهاية المطاف في خانة نقل البلاد من ضفة الحروب إلى ضفة أكثر أمانًا". وأكد "أن هو وحده حامي الحمى، وهو الوحيد على الحفاظ على أمن المواطنين والدفاع عنهم والذود عن كراماتهم"، مشيرًا إلى "أن أي كلام آخر هو كلام مشبوه من شأنه أن يدخل البلاد في المصير المجهول".وختم بالدعوة إلى استلهام ما لدى مريم العذراء من فضائل مكّنتها من أن تنتقل بالنفس والجسد إلى حضن الأب السماوي، سائلًا شفاعتها وتحنّنها على الوطن الموسوم بوسم وشاحها المقدس.