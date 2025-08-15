32
بلا قيود.. أرقام "مميّزة" للبنانيين
15-08-2025
08:49
علم أنّ الأرقام الهاتفية الخلوية المصنّفة (المميّزة) باتت متاحة أمام المشتركين مباشرة عبر تطبيقي "تاتش" و"ألفا"، إضافة إلى عرضها على المواقع الإلكترونية التابعة للشركتين.
وتأتي هذه الخطوة ، بحسب المعنيين، ضمن سياسة وزير الاتصالات
شارل الحاج
الهادفة إلى كسر القيود السابقة والإجراءات المعقّدة، لتصبح عملية الحصول على الرقم سهلة وسريعة.
وبذلك، بات بإمكان أي شخص اختيار الرقم الذي يريده وفقاً لسعره وميزته، ما يتيح المجال أمام جميع المواطنين للاستفادة من الخدمة.
خاص "لبنان 24"
