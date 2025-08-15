Advertisement

لبنان

بلا قيود.. أرقام "مميّزة" للبنانيين

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
15-08-2025 | 08:49
A-
A+
Doc-P-1405062-638908698915646187.jpeg
Doc-P-1405062-638908698915646187.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علم  أنّ الأرقام  الهاتفية الخلوية المصنّفة (المميّزة) باتت متاحة أمام المشتركين مباشرة عبر تطبيقي "تاتش" و"ألفا"، إضافة إلى عرضها على المواقع الإلكترونية التابعة للشركتين.
 وتأتي هذه الخطوة ، بحسب المعنيين، ضمن سياسة وزير الاتصالات شارل الحاج الهادفة إلى كسر القيود السابقة والإجراءات المعقّدة، لتصبح عملية الحصول على الرقم سهلة وسريعة. 
Advertisement
وبذلك، بات بإمكان أي شخص اختيار الرقم الذي يريده وفقاً لسعره وميزته، ما يتيح المجال أمام جميع المواطنين للاستفادة من الخدمة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مكتب الإعلام الحكومي في غزة: ندعو لتحرك جدي وعاجل لفتح المعابر وتدفق المساعدات بلا قيود
lebanon 24
15/08/2025 18:13:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: أرقام صادمة.. لبنان بلا شباب؟
lebanon 24
15/08/2025 18:13:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" تنعي بوحبيب: لبنان فقد برحيله شخصية مميّزة
lebanon 24
15/08/2025 18:13:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نقمة على الحكومة و"تلفزيون المنار" يكسر "القيود"
lebanon 24
15/08/2025 18:13:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:40 | 2025-08-15
10:30 | 2025-08-15
10:24 | 2025-08-15
10:20 | 2025-08-15
10:01 | 2025-08-15
10:01 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24