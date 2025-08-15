سلسلة حرائق تهدد عكار… وفرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على النيران

Advertisement

تشهد اندلاع حرائق متتالية تنتقل من بلدة إلى أخرى. واليوم، اندلع حريق في على تخوم بلدة عدبل، أتى على عدد من الأشجار الحرجية والمثمرة، وما زالت النيران مستعرة رغم وجود فرق الدفاع المدني وآليات الإطفاء في الموقع.وفي الوقت نفسه، يستعر الحريق الأكبر في منطقة ذوق الحصنية، حيث يبذل الأهالي جهودًا كبيرة لمكافحته، مطالبين بتدخل الطوافات لدعم عمليات الإطفاء واحتواء النيران.