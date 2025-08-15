Advertisement

لبنان

سلسلة حرائق تهدد عكار… وفرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على النيران

Lebanon 24
15-08-2025 | 08:50
تشهد محافظة عكار اندلاع حرائق متتالية تنتقل من بلدة إلى أخرى. واليوم، اندلع حريق في منطقة ضهر نصار على تخوم بلدة عدبل، أتى على عدد من الأشجار الحرجية والمثمرة، وما زالت النيران مستعرة رغم وجود فرق الدفاع المدني وآليات الإطفاء في الموقع.
وفي الوقت نفسه، يستعر الحريق الأكبر في منطقة ذوق الحصنية، حيث يبذل الأهالي جهودًا كبيرة لمكافحته، مطالبين بتدخل الطوافات لدعم عمليات الإطفاء واحتواء النيران.
مواضيع ذات صلة
الحدث: الدفاع المدني يحاول السيطرة على 3 بؤر نيران في ريف اللاذقية
lebanon 24
15/08/2025 18:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الدفاع المدني يتمكن من السيطرة على حريق جرود الفرزل
lebanon 24
15/08/2025 18:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطوارئ السوري: فرق الإطفاء في الدفاع المدني وأفواج الإطفاء والفرق التركية والعربية المساندة تمكنت من وقف امتداد النار على كافة المحاور بحرائق غابات اللاذقية
lebanon 24
15/08/2025 18:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني السوري: حرائق هذا العام الأخطر بيئياً منذ سنوات
lebanon 24
15/08/2025 18:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
