Advertisement

لبنان

يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة

Lebanon 24
15-08-2025 | 08:51
A-
A+
Doc-P-1405064-638908701525066907.jpg
Doc-P-1405064-638908701525066907.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرض أحد الوزراء السابقين لعضة كلب في ساقه وهو يمارس الرياضة في إحدى المناطق الجبلية، بحسب ما أفادت "النهار".
 
وأضافت الصحيفة أن الوزير يحتاج إلى 30 إبرة مضادة ولفترة علاج تمتد لشهر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء السورية: انفجارات جبلة بريف اللاذقية ناتجة عن اندلاع حريق في موقع عسكري سابق ما أدى إلى انفجار عدد من الصواريخ داخله
lebanon 24
15/08/2025 18:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
سابقة قضائية في العالم العربي.. إليسا تنتصر على "وتري" إليكم ما حصل
lebanon 24
15/08/2025 18:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع دوي انفجار ضخم في منطقة جبلة بريف اللاذقية على الساحل السوري غربي البلاد (سبوتنيك)
lebanon 24
15/08/2025 18:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
براك: طبعًا سأعود إلى لبنان وبري يقوم ما بوسعه رغم تعقيد الأمور
lebanon 24
15/08/2025 18:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:40 | 2025-08-15
10:30 | 2025-08-15
10:24 | 2025-08-15
10:20 | 2025-08-15
10:01 | 2025-08-15
10:01 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24