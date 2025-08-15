يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة

تعرض أحد الوزراء السابقين لعضة كلب في ساقه وهو يمارس الرياضة في إحدى المناطق الجبلية، بحسب ما أفادت "النهار".

وأضافت الصحيفة أن الوزير يحتاج إلى 30 إبرة مضادة ولفترة علاج تمتد لشهر.