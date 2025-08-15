Advertisement

لبنان

تطوير النقل في شتورة: 15 محطة جديدة لخدمة الركاب

Lebanon 24
15-08-2025 | 09:39
A-
A+
Doc-P-1405078-638908732206667099.png
Doc-P-1405078-638908732206667099.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افتتح المهندس زياد شيا، المدير العام للنقل وسكك الحديد في وزارة الأشغال، برفقة رئيس بلدية شتورة، محطات انتظار الركاب الجديدة وعددها 15 محطة، تمتد من المريجات وصولًا إلى مستديرة الأوتوستراد العربي في شتورة.
Advertisement

وجاء تمويل هذه المحطات من قبل تجمع الصناعيين في البقاع برئاسة نقولا بو فيصل، فيما رافق الوفد صاحب شركة الأحدب، عوني الأحدب، الشركة المشغلة للنقل العام في لبنان.

وخلال الافتتاح، تم التأكيد على اعتماد شتورة كمدينة نموذجية للنقل في لبنان، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز خدمات النقل العام في المنطقة.
مواضيع ذات صلة
تعطل باص لنقل الركاب على اوتوستراد الناعمة باتجاه الدامور (التحكم المروري)
lebanon 24
15/08/2025 20:33:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تعطل حافلة لنقل الركاب على طريق نفق سليم سلام باتجاه الوسط التجاري وحركة المرور كثيفة (التحكم المروري)
lebanon 24
15/08/2025 20:33:00 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري : 9 جرحى نتيجة حادث اصطدام فان لنقل الركاب بالفاصل الوسطي على أوتوستراد البالما باتجاه طرابلس
lebanon 24
15/08/2025 20:33:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة... ماذا حدث لركاب رحلة جوية بعد 15 ساعة من الطيران؟
lebanon 24
15/08/2025 20:33:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:23 | 2025-08-15
13:13 | 2025-08-15
13:01 | 2025-08-15
12:59 | 2025-08-15
12:45 | 2025-08-15
12:36 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24