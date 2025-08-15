تطوير النقل في شتورة: 15 محطة جديدة لخدمة الركاب

افتتح المهندس ، للنقل وسكك الحديد في وزارة الأشغال، برفقة رئيس بلدية ، محطات انتظار الركاب الجديدة وعددها 15 محطة، تمتد من المريجات وصولًا إلى مستديرة الأوتوستراد العربي في شتورة.

Advertisement



وجاء تمويل هذه من قبل تجمع الصناعيين في برئاسة ، فيما رافق الوفد صاحب ، الأحدب، الشركة المشغلة للنقل العام في .



وخلال الافتتاح، تم التأكيد على اعتماد شتورة كمدينة نموذجية للنقل في لبنان، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز خدمات النقل العام في المنطقة.