لبنان
وزير العدل: نسعى لاستئناف جلسات محاكمة تفجير التليل وتحقيق العدالة
Lebanon 24
15-08-2025
|
09:51
استقبل وزير العدل، القاضي
عادل نصار
، في مكتبه وفدًا من لجنة متابعة قضية تفجير التليل إلى جانب أهالي
الشهداء
والجرحى.
وخلال اللقاء، شدد الوفد على ضرورة تحقيق العدالة واستئناف جلسات المحاكمة التي توقفت منذ خمسة عشر شهرًا، معبّرين عن مخاوفهم من أن تُطوى قضيتهم بسبب تأخر العدالة وتجاهلها رسميًا وإعلاميًا، ومحاولات تسييسها من قبل بعض المسؤولين المتورطين.
من جهته
، أعرب الوزير
نصار
عن تعاطفه وحرصه الشديد على إنصاف أهالي الضحايا، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده للوفاء بواجبه في هذا الإطار. وأوضح أنه أحال اقتراح مرسوم تعيين أعضاء
المجلس العدلي
إلى
مجلس الوزراء
قبل شهر، بعد موافقة
مجلس القضاء الأعلى
، إلا أن المرسوم لم يُدرج بعد على جدول أعمال المجلس ليتم إقراره، لتُستكمل بعدها إجراءات انعقاد المجلس العدلي للنظر في قضية تفجير التليل وغيرها من
القضايا
المماثلة.
