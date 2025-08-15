وزير العدل: نسعى لاستئناف جلسات محاكمة تفجير التليل وتحقيق العدالة

Advertisement

استقبل وزير العدل، القاضي ، في مكتبه وفدًا من لجنة متابعة قضية تفجير التليل إلى جانب أهالي والجرحى.وخلال اللقاء، شدد الوفد على ضرورة تحقيق العدالة واستئناف جلسات المحاكمة التي توقفت منذ خمسة عشر شهرًا، معبّرين عن مخاوفهم من أن تُطوى قضيتهم بسبب تأخر العدالة وتجاهلها رسميًا وإعلاميًا، ومحاولات تسييسها من قبل بعض المسؤولين المتورطين.، أعرب الوزير عن تعاطفه وحرصه الشديد على إنصاف أهالي الضحايا، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده للوفاء بواجبه في هذا الإطار. وأوضح أنه أحال اقتراح مرسوم تعيين أعضاء إلى قبل شهر، بعد موافقة ، إلا أن المرسوم لم يُدرج بعد على جدول أعمال المجلس ليتم إقراره، لتُستكمل بعدها إجراءات انعقاد المجلس العدلي للنظر في قضية تفجير التليل وغيرها من المماثلة.