30
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
33
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الجماعة الإسلامية بحثت مع قادة الأجهزة أوضاع صيدا والجنوب
Lebanon 24
15-08-2025
|
07:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام
نائب رئيس
المكتب السياسي
في "الجماعة الإسلامية" في
لبنان
، بسام
حمود
، بزيارة إلى سراي
صيدا
الحكومي، التقى خلالها عدداً من قادة
الأجهزة الأمنية
، بمشاركة عضوي القسم السياسي في الجماعة، محمد الزعتري ومحمد حسنا. وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة والأمنية في صيدا والجنوب.
Advertisement
وشملت الجولة كلاً من المدير الإقليمي لجهاز
أمن الدولة
في الجنوب العميد الركن وسيم النقيب، ومسؤول مكتب صيدا في أمن الدولة النقيب جو عيد، ورئيس فرع المعلومات في
قوى الأمن الداخلي
في الجنوب العقيد عبد النبي زبيب، ورئيس مكتب صيدا في الفرع الرائد طارق يونس، ورئيس شعبة
الأمن القومي
في
الأمن العام
في الجنوب العقيد
حيدر
قبيسي، ومسؤول مكتب صيدا النقيب وليد عويدات.
وشدد حمود على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق مع القوى الأمنية، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة، مؤكداً أن الأمن والاستقرار "مسؤولية مشتركة لا تقع على عاتق الأجهزة الأمنية وحدها، بل تتطلب شراكة مجتمعية تبدأ بالتوعية الوطنية، واحترام القوانين، وتحقيق العدالة، وترسيخ مبدأ المواطنة بين اللبنانيين".
كما توجه بالتحية إلى الأجهزة الأمنية على جهودها في حفظ أمن المواطن رغم التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تطال جميع اللبنانيين، داعياً المجتمع إلى التعاون الإيجابي لتحقيق الأمن والاستقرار في المدن والقرى.
مواضيع ذات صلة
"الجماعة الإسلامية" بحثت مع مرقص دور الإعلام وحصر السلاح بيد الدولة
Lebanon 24
"الجماعة الإسلامية" بحثت مع مرقص دور الإعلام وحصر السلاح بيد الدولة
15/08/2025 20:34:09
15/08/2025 20:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد من الجماعة الإسلامية زار رئيس بلدية صيدا مهنئا
Lebanon 24
وفد من الجماعة الإسلامية زار رئيس بلدية صيدا مهنئا
15/08/2025 20:34:09
15/08/2025 20:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
دريان بحث والبزري في الاوضاع والتقى وفد الجماعة الاسلامية
Lebanon 24
دريان بحث والبزري في الاوضاع والتقى وفد الجماعة الاسلامية
15/08/2025 20:34:09
15/08/2025 20:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيخ الخطيب استقبل وفد بلدية حارة صيدا وبحث في أوضاع الأوقاف
Lebanon 24
الشيخ الخطيب استقبل وفد بلدية حارة صيدا وبحث في أوضاع الأوقاف
15/08/2025 20:34:09
15/08/2025 20:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"حرائق كارثية" تجتاح لبنان.. بيانٌ من "الدفاع المدني"
Lebanon 24
"حرائق كارثية" تجتاح لبنان.. بيانٌ من "الدفاع المدني"
13:23 | 2025-08-15
15/08/2025 01:23:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس بلدية بشعله ناشد المعنيين العمل لإخماد حريق كبير في البلدة
Lebanon 24
رئيس بلدية بشعله ناشد المعنيين العمل لإخماد حريق كبير في البلدة
13:18 | 2025-08-15
15/08/2025 01:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"القومي" دان تصريحات نتنياهو: مشروع "إسرائيل الكبرى" لن يمر
Lebanon 24
"القومي" دان تصريحات نتنياهو: مشروع "إسرائيل الكبرى" لن يمر
13:13 | 2025-08-15
15/08/2025 01:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"دجاج فاسد" في مطعم لبنانيّ.. صورة تكشف المشهد
Lebanon 24
"دجاج فاسد" في مطعم لبنانيّ.. صورة تكشف المشهد
13:01 | 2025-08-15
15/08/2025 01:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر: ما قاله قاسم اليوم "خطيئة" تضع "حزب الله" بمواجهة غالبية اللبنانيين
Lebanon 24
مطر: ما قاله قاسم اليوم "خطيئة" تضع "حزب الله" بمواجهة غالبية اللبنانيين
12:59 | 2025-08-15
15/08/2025 12:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: "إنسوا كهربا الدولة"
07:00 | 2025-08-15
15/08/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة... بلدات تتعرّض للقصف (فيديو)
13:57 | 2025-08-14
14/08/2025 01:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
Lebanon 24
فنانة تُغادر لبنان مع عائلتها: الوداع ليس سهلاً (صورة)
08:58 | 2025-08-15
15/08/2025 08:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
Lebanon 24
يحتاج لـ30 إبرة... إليكم ما حصل مع وزير سابق في منطقة جبليّة
08:51 | 2025-08-15
15/08/2025 08:51:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موجة الحر القاسية.. ماذا ينتظرنا؟
Lebanon 24
بعد موجة الحر القاسية.. ماذا ينتظرنا؟
00:41 | 2025-08-15
15/08/2025 12:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:23 | 2025-08-15
"حرائق كارثية" تجتاح لبنان.. بيانٌ من "الدفاع المدني"
13:18 | 2025-08-15
رئيس بلدية بشعله ناشد المعنيين العمل لإخماد حريق كبير في البلدة
13:13 | 2025-08-15
"القومي" دان تصريحات نتنياهو: مشروع "إسرائيل الكبرى" لن يمر
13:01 | 2025-08-15
"دجاج فاسد" في مطعم لبنانيّ.. صورة تكشف المشهد
12:59 | 2025-08-15
مطر: ما قاله قاسم اليوم "خطيئة" تضع "حزب الله" بمواجهة غالبية اللبنانيين
12:45 | 2025-08-15
إليكم الصورة.. "زفاف" في الجنوب لحظة الغارات
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
15/08/2025 20:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
15/08/2025 20:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
15/08/2025 20:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24