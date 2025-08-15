Advertisement

لبنان

الجماعة الإسلامية بحثت مع قادة الأجهزة أوضاع صيدا والجنوب

Lebanon 24
15-08-2025 | 07:55
قام نائب رئيس المكتب السياسي في "الجماعة الإسلامية" في لبنان، بسام حمود، بزيارة إلى سراي صيدا الحكومي، التقى خلالها عدداً من قادة الأجهزة الأمنية، بمشاركة عضوي القسم السياسي في الجماعة، محمد الزعتري ومحمد حسنا. وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة والأمنية في صيدا والجنوب.
وشملت الجولة كلاً من المدير الإقليمي لجهاز أمن الدولة في الجنوب العميد الركن وسيم النقيب، ومسؤول مكتب صيدا في أمن الدولة النقيب جو عيد، ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي في الجنوب العقيد عبد النبي زبيب، ورئيس مكتب صيدا في الفرع الرائد طارق يونس، ورئيس شعبة الأمن القومي في الأمن العام في الجنوب العقيد حيدر قبيسي، ومسؤول مكتب صيدا النقيب وليد عويدات.

وشدد حمود على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق مع القوى الأمنية، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة، مؤكداً أن الأمن والاستقرار "مسؤولية مشتركة لا تقع على عاتق الأجهزة الأمنية وحدها، بل تتطلب شراكة مجتمعية تبدأ بالتوعية الوطنية، واحترام القوانين، وتحقيق العدالة، وترسيخ مبدأ المواطنة بين اللبنانيين".

كما توجه بالتحية إلى الأجهزة الأمنية على جهودها في حفظ أمن المواطن رغم التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تطال جميع اللبنانيين، داعياً المجتمع إلى التعاون الإيجابي لتحقيق الأمن والاستقرار في المدن والقرى.
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
