بيانٌ من "الميديل إيست".. ماذا فيه؟

أصدرت - الميديل إيست، بياناً اليوم الجمعة، وجاء فيه:

Advertisement

نظراً للاضراب المعلن في الكندية Air Canadaابتداً من نهار السبت الواقع في 16 آب 2025، وبحيث ان الخطوط الكندية قد الغت جميع رحلاتها من والى ليوم السبت الموافق في 16 آب 2025، تعلن شركة أنها لن تتمكن من قبول صعود أي راكب على متن رحلاتها من يتابع سفره مع شركة Air Canada ليوم السبت في 16 آب 2025.

يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم وشكرًا لتعاونكم.



