لبنان

بيانٌ من "الميديل إيست".. ماذا فيه؟

Lebanon 24
15-08-2025 | 11:37
أصدرت شركة طيران الشرق الأوسط - الميديل إيست، بياناً اليوم الجمعة، وجاء فيه:
نظراً للاضراب المعلن في شركة الخطوط الجوية الكندية  Air Canadaابتداً من نهار السبت الواقع في 16 آب 2025، وبحيث ان الخطوط الكندية قد الغت جميع رحلاتها من والى أوروبا ليوم السبت الموافق في 16 آب 2025، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية أنها لن تتمكن من قبول صعود أي راكب على متن رحلاتها من بيروت يتابع سفره مع شركة Air Canada ليوم السبت في 16 آب 2025.
 
يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم  وشكرًا لتعاونكم.
 

16:57 | 2025-08-15
16:56 | 2025-08-15
16:49 | 2025-08-15
15:48 | 2025-08-15
15:43 | 2025-08-15
15:38 | 2025-08-15
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24