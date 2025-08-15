Advertisement

لبنان

في البترون.. حريقٌ كبير ومناشدات لإخماده

Lebanon 24
15-08-2025 | 11:42
اندلع حريق كبير في أحراج بلدة بشعله البترونية، وتعمل آليات الدفاع المدني على محاصرة النيران، بمشاركة أهالي البلدة الذين ناشدوا الجهات المعنية وقيادة الجيش إرسال طوافة للمساندة.
 
بدوره، أجرى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك اتصالاً بقيادة الجيش، وأعلن عن توجه طوافة الى مكان الحريق.
وفي منشور له عبر منصة "آكس"، قال يزبك: "بعد الاتصال بقيادة الجيش من اجل ارسال طوافات لمساندة الدفاع المدني والاهالي في اطفاء الحريق الكبير المشتعل في الاحراج اعالي بلدة بشعلة في منطقة البترون ومنع توسعه، خصوصا بعدما بلغت النار اماكن يصعب على الوسائل الوصول اليها لاهمادها، ابلِغت بأن طوافة ستتوجه فوراً الى المكان".
 
 

