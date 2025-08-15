Advertisement

لبنان

مأساة.. "سكتة قلبية" تُنهي حياة عسكريّ في مركز عمله

15-08-2025 | 12:19
توفي العسكريّ في الجيش محمد يوسف إثر إصابته بسكتة قلبية مُفاجئة خلال تواجده في مركز عمله.
يُشار إلى أنّ العسكري الراحل هو من منطقة جبل محسن في طرابلس.
 
 
