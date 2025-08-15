Advertisement

لبنان

رئيس بلدية بشعله ناشد المعنيين العمل لإخماد حريق كبير في البلدة

15-08-2025
ناشد رئيس بلدية بشعله - البترون جورج الشدياق المسؤولين المساهمة في أسرع وقت بإخماد الحريق الهائل المندلع منذ قرابة الثالثة من بعد الظهر في أطراف البلدة والذي قد يهدد المنازل القريبة في حال امتداده.
وشكر الشدياق الجيش الذي أرسل طوافات للمساعدة في اخماد النيران وفرق الدفاع المدني من كافة البلدات والقرى المحيطة.
