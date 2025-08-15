رئيس بلدية بشعله ناشد المعنيين العمل لإخماد حريق كبير في البلدة

ناشد رئيس بلدية بشعله - المسؤولين المساهمة في أسرع وقت بإخماد الحريق الهائل المندلع منذ قرابة الثالثة الظهر في أطراف البلدة والذي قد يهدد المنازل القريبة في حال امتداده.

وشكر الشدياق الجيش الذي أرسل طوافات للمساعدة في اخماد النيران وفرق الدفاع المدني من كافة البلدات والقرى المحيطة.