لبنان

بيان إسرائيلي عن لبنان.. وفيديو لـ"غارات الجنوب"!

Lebanon 24
15-08-2025 | 13:38
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مهاجمة بنى تحتية عسكرية في موقعٍ تابع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، على حد مزاعمه.
 
 
 
 
وقال المُتحدث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي أن "الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت في منطقة الشقيف - جنوب لبنان، على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله".
 
 
وزعم أدرعي أن "وجود هذا الموقع والنشاطات العسكرية فيه، يشكلان خرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
 
 
