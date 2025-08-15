#عاجل 🔸 جيش الدفاع هاجم بنى تحتية عسكرية في موقع تابع لحزب الله الإرهابي بجنوب لبنان
🔸 أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو قبل قليل في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله الإرهابي والذين شهدا نشاطات عسكرية.
🔸وجود… pic.twitter.com/R2x6oQyGPX
