أعلن الجيش ، مساء اليوم الجمعة، مهاجمة بنى تحتية عسكرية في موقعٍ تابع لـ" " في ، على حد مزاعمه.

وقال المُتحدث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي أن "الطائرات الحربية أغارت في منطقة - جنوب ، على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله".

وزعم أدرعي أن "وجود هذا الموقع والنشاطات العسكرية فيه، يشكلان خرقاً للتفاهمات بين ولبنان".