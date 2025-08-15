Advertisement

لبنان

من إسرائيل.. رسالة مباشرة إلى عون!

Lebanon 24
15-08-2025 | 14:15
A-
A+
Doc-P-1405156-638908901503349642.jpg
Doc-P-1405156-638908901503349642.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إنّ الجيش الإسرائيلي شنّ مؤخراً هجمات في جنوب لبنان ضد بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله".
Advertisement
 
 
وفي تصريح له عقب تلك الهجمات، قال كاتس إن "إسرائيل لن تسمح بظهور تهديدات ضدّ سكان الشمال وجميع مواطنيها"، وأضاف: "أوجه رسالة مباشرة إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون.. إنكم والحكومة اللبنانية مسؤولون مسؤولية مباشرة عن فرض سيادة لبنان والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار".
 
 
وختم: "لن نعود إلى واقع 7 تشرين الأول 2023، وسنواصل العمل بحزم ضد أي انتهاك".
 
 
مواضيع ذات صلة
بحر اليابان يشتعل بالمناورات.. روسيا والصين تستعرضان القوة في رسالة مباشرة لأميركا
lebanon 24
16/08/2025 02:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص للجزيرة مباشر: نحشد الجهود الدبلوماسية من أجل وقف اعتداءات إسرائيل ودفعها للانسحاب
lebanon 24
16/08/2025 02:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تؤكد تبادل رسائل غير مباشرة مع واشنطن عبر وسطاء
lebanon 24
16/08/2025 02:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي: إيران بعثت "رسائل غير مباشرة" بعد القصف
lebanon 24
16/08/2025 02:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-08-15
16:56 | 2025-08-15
16:49 | 2025-08-15
15:48 | 2025-08-15
15:43 | 2025-08-15
15:38 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24