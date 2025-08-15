من إسرائيل.. رسالة مباشرة إلى عون!

قال ، اليوم الجمعة، إنّ الجيش الإسرائيلي شنّ مؤخراً هجمات في ضد بنية تحتية تابعة لـ" ".

وفي تصريح له عقب تلك الهجمات، قال كاتس إن " لن تسمح بظهور تهديدات ضدّ سكان وجميع مواطنيها"، وأضاف: "أوجه رسالة مباشرة إلى الرئيس اللبناني .. إنكم والحكومة مسؤولون مسؤولية مباشرة عن فرض سيادة والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار".

وختم: "لن نعود إلى واقع 7 تشرين الأول 2023، وسنواصل العمل بحزم ضد أي انتهاك".