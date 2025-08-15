Advertisement

لبنان

السنيورة: لجوء "حزب الله" إلى العنف سيضرّ كل لبنان

Lebanon 24
15-08-2025 | 15:38
A-
A+
Doc-P-1405178-638908946815107134.jpg
Doc-P-1405178-638908946815107134.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، فؤاد السنيورة، الجمعة، إن "لجوء حزب الله إلى العنف سيعود بالضرر على كل لبنان"، مشيراً إلى أن الحزب "فقد مبررات التمسك بالسلاح، وبات يوجهه إلى صدور اللبنانيين".
Advertisement


وأوضح السنيورة، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية": "على نعيم قاسم (الأمين العام لحزب الله) تلقف يد الحكومة اللبنانية الممدوة إلى حزب الله والانضواء في إطار الدولة".

وذكر أنَّ "حزب الله فقد كل مبررات التمسك بالسلاح وعليه العودة إلى العقل والمنطق"، متابعاً: "السلاح عبء على حزب الله".

كذلك، أكد السنيورة أنَّ "بندقية حزب الله أصبحت موجهة إلى صدور اللبنانيين منذ العام 2006"، مشيراً إلى أنه "لا حل أمام حزب الله سوى الانضمام إلى خط الدولة"، مؤكداً أن "لجوء حزب الله إلى العنف سيعود بالضرر على كل لبنان".
 
ولفت إلى أن "الغالبية اللبنانية بما فيها بيئة حزب الله ترفض الحرب الأهلية"، قائلاً إن "هناك رفضاً كبيراً في لبنان للمواقف الإيرانية ولتهديدات حزب الله"، وأضاف: "ليس غريباً أن يتزامن تصعيد حزب الله مع زيارة لاريجاني (أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني)".

واعتبر السنيورة أن "اتهامات حزب الله للقرار اللبناني بالانصياع إلى الرغبات الأميركية معيبة"، مُطالباً "أصدقاء لبنان الضغط على إسرائيل لتنفيذ انسحابها الكامل".
مواضيع ذات صلة
مصادر في البيت الأبيض: يجب تجريد كل سلاح "حزب الله" في كل لبنان
lebanon 24
16/08/2025 02:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين "أمل" و"حزب الله": للتماسك والابتعاد عن كل ما يفرق الصفوف
lebanon 24
16/08/2025 02:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "حزب الله" عن نزع السلاح: كل ما تسمعوه حبر على ورق
lebanon 24
16/08/2025 02:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يُدخل "حزب الله" لبنان من جديد في "حرب مساندة"؟
lebanon 24
16/08/2025 02:17:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-08-15
16:56 | 2025-08-15
16:49 | 2025-08-15
15:48 | 2025-08-15
15:43 | 2025-08-15
15:13 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24