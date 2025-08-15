السنيورة: لجوء "حزب الله" إلى العنف سيضرّ كل لبنان

قال رئيس الحكومة الأسبق، السنيورة، الجمعة، إن "لجوء إلى العنف سيعود بالضرر على كل "، مشيراً إلى أن الحزب "فقد مبررات التمسك بالسلاح، وبات يوجهه إلى صدور اللبنانيين".

Advertisement



وأوضح السنيورة، في مقابلة مع قناة " عربية": "على نعيم (الأمين العام لحزب الله) تلقف يد الحكومة اللبنانية الممدوة إلى حزب الله والانضواء في إطار الدولة".



وأوضح السنيورة، في مقابلة مع قناة " عربية": "على نعيم (الأمين العام لحزب الله) تلقف يد الحكومة اللبنانية الممدوة إلى حزب الله والانضواء في إطار الدولة".

وذكر أنَّ "حزب الله فقد كل مبررات التمسك بالسلاح وعليه العودة إلى العقل والمنطق"، متابعاً: "السلاح عبء على حزب الله".



كذلك، أكد السنيورة أنَّ "بندقية حزب الله أصبحت موجهة إلى صدور اللبنانيين منذ العام 2006"، مشيراً إلى أنه "لا حل أمام حزب الله سوى الانضمام إلى خط الدولة"، مؤكداً أن "لجوء حزب الله إلى العنف سيعود بالضرر على كل لبنان".

ولفت إلى أن "الغالبية اللبنانية بما فيها بيئة حزب الله ترفض "، قائلاً إن "هناك رفضاً كبيراً في لبنان للمواقف ولتهديدات حزب الله"، وأضاف: "ليس غريباً أن يتزامن تصعيد حزب الله مع زيارة لاريجاني (أمين للأمن القومي علي لاريجاني)".



واعتبر السنيورة أن "اتهامات حزب الله للقرار اللبناني بالانصياع إلى الرغبات الأميركية معيبة"، مُطالباً "أصدقاء لبنان الضغط على لتنفيذ انسحابها الكامل".