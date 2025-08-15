Advertisement

لبنان

بعد براك وأورتاغوس.. مسؤولان أميركيان سيزوران بيروت

Lebanon 24
15-08-2025 | 16:49
ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أنَّ السيناتور الأميركي ليندسي غراهام سيزور لبنان خلال وقتٍ قريب، برفقة السيناتور الأميركي جين شاهين.
وأوضحت القناة أن زيارة غراهام وشاهين ستكون بعد زيارة الموفد الأميركي إلى لبنان توماس براك الذي سيزور بيروت إلى جانب المبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس.

