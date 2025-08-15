Advertisement

تشهد الساحة السياسية حركة اتصالات محلية وخارجية واسعة في انتظار إنجاز خطة الجيش لسحب السلاح، التي ستوضع على طاولة في الثاني من ايلول المقبل، وسط كباش محلي من جهة، وإقليمي - دولي من جهة ثانية.ويتكرر هنا الكلام عن مبادرة منتظرة من رئيس المجلس النيابي ، لإعادة وصل ما انقطع لاعتماد سياسة "الأبواب المفتوحة"، والعمل على ترتيب تفاهمات داخلية لا تتناقض والتزامات الخارجية.وسيكون الموفد الأميركي توماس براك ترافقه مورغان أورتاغوس أول الواصلين هذا الأسبوع وتحديدا بعد غد الاثنين، في إطار التحرك الذي تشهده العاصمة ، بعدما أجرى محادثات مهمة ومفصلية في العاصمة .وأشارت مصادر ديبلوماسية ل" الانباء الكويتية" إلى ان محادثات باريس حول الوضع الاقليمي، أخذ منها الجانب اللبناني حيزا واسعا من النقاش. وفيما كان الاتفاق على الإشادة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة وتقديم كل دعم لها في عمليه تنفيذ قراراتها، فإن الخلاف لا زال واسعا حول موضوع التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" قبل نهاية هذا الشهر، وفي الجلسة المحددة بعد نحو 10 أيام.وبحسب المصادر، فإن الجانب الفرنسي شدد على أهمية دور هذه القوات والحاجة إليها في هذه المرحلة لدعم الجيش في عملية الانتشار حتى الحدود الدولية. في المقابل، رأى الجانب الأميركي ان هذه القوات بلا فعالية، وان وهي أكبر ممول لقوات في العالم، تميل إلى العمل على تخفيض عددها ليس في لبنان فحسب، بل في العالم، وانه يمكن تخفيض العدد الموجود في لبنان وهو 10000 عنصر من 45 دولة. ويشيد الجانب الأميركي بالجيش وفعاليته في القيام بمهامه لبسط سيادة الدولة.ولا تستبعد المصادر ان تتراجع الولايات المتحدة عن تشددها في رفض التجديد لـ «اليونيفيل»، أمام انحياز معظم الدول إلى جانب استمرار هذه القوات كحاجة ضرورية في هذه المرحلة.وكان قائد الجيش العماد رودولف هيكل تعهّد بمواصلة الجيش أداء واجبه «في ظل الاعتداءات المتكررة من جانب العدو ؛ لأن صون الوطن مهمة مقدسة تهون في سبيلها التضحيات».وجاء تصريح هيكل خلال تفقُّده موقع انفجار مخزن للأسلحة والذخائر تابع لـ«حزب الله» في وادي زبقين بجنوب لبنان؛ ما أسفر عن استشهاد 6 عسكريين لبنانيين. وعاين هيكل آثار الانفجار، واطّلع على ظروف الحادثة، ثم انتقل إلى قيادة لواء المشاة الخامس في الجنوب، حيث قدم التعازي بشأن ضحايا العسكريين من عداد اللواء، وأكد أنه «لا خيار أمام الجيش سوى الاستمرار في أداء واجبه في ظل الاعتداءات المتكررة من جانب العدو الإسرائيلي؛ لأن صون الوطن مهمة مقدسة تهون في سبيلها التضحيات».بعدها قدم العماد هيكل التعازي لعائلات العسكريين في الجنوب والضاحية، «مثمناً تضحياتهم واندفاعهم في أداء الواجب»، ولفت إلى أن «قيادة الجيش ستبقى وفية لهم ولعائلاتهم».أمنيًا، شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات مساء امس، على مواقع عدة في جنوب لبنان، معلنًا أنّه استهدف بنية تحتية عسكرية لـ " "، في منطقة تلة الشقيف.تزامنًا، قال الإسرائيلي يسرائيل كاتس "أوجه رسالة مباشرة للرئيس اللبناني جوزاف عون: نعتبرك والحكومة المسؤول المباشر عن الحفاظ على سيادة لبنان وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. لن نعود إلى واقع السابع من تشرين الأول، وسنواصل العمل بقوة ضد أي انتهاك".