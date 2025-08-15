29
لبنان
تعثّر المرحلة الأولى من خطّة عودة السوريين
Lebanon 24
15-08-2025
|
23:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت
دوللي بشعلاني
في" الديار":أثّرت الأحداث الأخيرة التي شهدتها
السويداء
في قرار
النازحين
السوريين في
لبنان
بالعودة أو بالبقاء حيث هم في لبنان. وبعد أن تسجّل 162 ألف نازح سوري خلال الأشهر السابقة للعودة إلى بلادهم، أضيف اليهم اليوم 71 ألف طلب، على ما أعلنت وزيرة
الشؤون الاجتماعية
حنين السيّد أخيراً، ما يرفع عدد الراغبين بالعودة إلى 233 ألف شخص. ولكن يبقى عددهم دون المستوى المطلوب، على ما تقول مصادر سياسية مطلعة، مقارنة مع عدد السوريين المقيمين في لبنان والذي يبلغ نحو مليونين و200 ألف نازح سوري، بحسب تقديرات الأمن
العام اللبناني
. علماً بأنّ عددهم قد ازداد أخيراً نحو 100 ألف نزحوا من
سورية
نتيجة أحداث السويداء. وذكرت المصادر السياسية أنّ مفوضية اللاجئين تتحدّث عن عودة بين 200 إلى 400 ألف نازح سوري قبل نهاية العام الحالي، ولا سيما أنّ 24 %، بحسب الإحصاءات، من السوريين المسجّلين لديها أبدوا رغبتهم بالعودة الطوعية إلى بلادهم، وهي تقدّر عددهم بنحو مليون و375 الف نازح. وعمّا يُقال عن تجنيس السوريين، ولا سيما مكتومي القيد، والولادات الجديدة التي جرى تسجيلها في لبنان، أكّدت المصادر أنّ موقف لبنان ثابت من مسألة إعادة النازحين إلى بلادهم.
