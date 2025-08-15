Advertisement

لبنان

تعثّر المرحلة الأولى من خطّة عودة السوريين

Lebanon 24
15-08-2025 | 23:17
A-
A+
Doc-P-1405262-638909218994643534.webp
Doc-P-1405262-638909218994643534.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار":أثّرت الأحداث الأخيرة التي شهدتها السويداء في قرار النازحين السوريين في لبنان بالعودة أو بالبقاء حيث هم في لبنان. وبعد أن تسجّل 162 ألف نازح سوري خلال الأشهر السابقة للعودة إلى بلادهم، أضيف اليهم اليوم 71 ألف طلب، على ما أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد أخيراً، ما يرفع عدد الراغبين بالعودة إلى 233 ألف شخص. ولكن يبقى عددهم دون المستوى المطلوب، على ما تقول مصادر سياسية مطلعة، مقارنة مع عدد السوريين المقيمين في لبنان والذي يبلغ نحو مليونين و200 ألف نازح سوري، بحسب تقديرات الأمن العام اللبناني. علماً بأنّ عددهم قد ازداد أخيراً نحو 100 ألف نزحوا من سورية نتيجة أحداث السويداء. وذكرت المصادر السياسية أنّ مفوضية اللاجئين تتحدّث عن عودة بين 200 إلى 400 ألف نازح سوري قبل نهاية العام الحالي، ولا سيما أنّ 24 %، بحسب الإحصاءات، من السوريين المسجّلين لديها أبدوا رغبتهم بالعودة الطوعية إلى بلادهم، وهي تقدّر عددهم بنحو مليون و375 الف نازح. وعمّا يُقال عن تجنيس السوريين، ولا سيما مكتومي القيد، والولادات الجديدة التي جرى تسجيلها في لبنان، أكّدت المصادر أنّ موقف لبنان ثابت من مسألة إعادة النازحين إلى بلادهم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انطلاق المرحلة الأولى من خطة عودة النازحين السوريين
lebanon 24
16/08/2025 07:53:36 Lebanon 24 Lebanon 24
خطة الكابينت الإسرائيلي: إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة في المرحلة الأولى
lebanon 24
16/08/2025 07:53:36 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة مرتقبة لآلاف من اللاجئين السوريين من لبنان وفقا لأول خطة تدعمها الأمم المتحدة تتضمن حوافز مالية (رويترز)
lebanon 24
16/08/2025 07:53:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا سيحصل بعد تعثر المفاوضات بين الحكومة السورية و"قسد"؟
lebanon 24
16/08/2025 07:53:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:19 | 2025-08-16
23:54 | 2025-08-15
23:10 | 2025-08-15
23:09 | 2025-08-15
23:08 | 2025-08-15
23:05 | 2025-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24