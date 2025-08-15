ابن شقيقه طعنه.. طلال توفي بعد أيام من إصابته بإشكال عائلي في عكار

Advertisement

توفي طلال لزّية من بلدة الشيخ - متأثراً بجراحه وذلك بعد أيام من إصابته بطعنة سكين خلال إشكال عائلي وقع في البلدة، وفق ما أفادت مندوبة " ".وكان لزّية قد نُقل بحالة حرجة إلى حيث خضع للعلاج قبل أن يُعلن الأطباء وفاته متأثراً بالإصابة.وتشير المعلومات إلى أن الحادثة نتجت عن خلاف عائلي تطور إلى عراك، تعرض خلاله المغدور لطعنة سكين من قِبل إبن شقيقه.