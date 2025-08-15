29
لبنان
ابن شقيقه طعنه.. طلال توفي بعد أيام من إصابته بإشكال عائلي في عكار
Lebanon 24
15-08-2025
|
23:54
توفي طلال لزّية من بلدة الشيخ
عياش
-
سهل عكار
متأثراً بجراحه وذلك بعد أيام من إصابته بطعنة سكين خلال إشكال عائلي وقع في البلدة، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
وكان لزّية قد نُقل بحالة حرجة إلى
مستشفى عبدالله الراسي الحكومي
حيث خضع للعلاج قبل أن يُعلن الأطباء وفاته متأثراً بالإصابة.
وتشير المعلومات إلى أن الحادثة نتجت عن خلاف عائلي تطور إلى عراك، تعرض خلاله المغدور لطعنة سكين من قِبل إبن شقيقه.
